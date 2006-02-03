رهبران ديني تركيه اهانت به پيامبر اسلام(ص) را محكوم كردند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، جورج ماروويچ، نماينده اتحاديه كليساهاي كاتوليك، بارتالامه اول، رهبر روحاني كليساهاي ارتدكس شرقي؛ مسروب دوم، پاترياك تركي ارمني؛ رهبر ارتدكسهاي آسوري و يوسف ستين، پاترياك كنوني اين كليسا؛ اسقف يوسف ساگ، رئيس كميسيون بين اديان و كاتوليكها آسوري اين بيانيه را امضاء كرده اند.

دراين بيانيه آمده است: ما به عنوان فرزندان ابراهيم هتك حرمت پيامبر اسلام، حضرت محمد(ص) را كه به او علاقه داريم محكوم كرده و همگام بايكديگر و برادران مسلمان خود دعا مي كنيم تا عشق الهي بر زمين حاكم شود.

وزير امورخارجه تركيه روز گذشته انتشار كاريكاتورهاي توهين آميز درباره پيامبر را مايه تأسف توصيف كرد و گفت: اين اقدام مي تواند تلاشهايي را كه در راستاي نزديكي اديان مختلف صورت گرفته با موانع بسياري رو به رو كند.

رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه نيز در ديدار با "فليپ دوست بلازي"، وزير امور خارجه فرانسه اظهار داشت: اين كاريكاتورها ارزشهاي اخلاقي ما را مورد اهانت قرار دادند.

وي با اشاره به عضويت تركيه در گروه اتحاد تمدنهاي سازمان ملل متحد افزود: آزادي مطبوعات بايد داراي مرزهاي مشخصي باشد. اين نوع رويكرد به برخورد تمدنها منتهي مي شود.

وزير خارجه فرانسه نيز اظهار داشت كه اروپا اين مسئله را از منظر آزادي مطبوعات درنظر مي گيرد؛ اما اين آزادي بايد به اعتقادات احترام بگذارد.

تظاهرات كنندگان مسلمان تركيه نيز امروز پس از اقامه نماز جمعه عليه انتشار اين كاريكاتور اهانت آميز در نشريات اروپايي تظاهرات كردند.

روزنامه دانماركي جولند پستن، ماه سپتامبر 12 كاريكاتور توهين آميزدرباره پيامبر اسلام(ص) منتشر كرد كه اين اقدام خشم مسلمانان سراسر جهان را برانگيخت و منجربه تظاهراتهاي گسترده و تحريم محصولات دانماركي در كشورهاي عربي شد.

روز پنج شنبه چندين روزنامه در كشورهاي اروپايي مختلف اين كاريكاتورهاي توهين آميز را به نام آزادي بيان مجدداً منتشر كردند.