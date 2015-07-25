به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی، با اشاره به ۱۰ میلیون دلار پول های بلوکه شده ایران در جریان صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی برزیل گفت: تاکنون بخش عظیمی از این پول‌ها با رایزنی‌های صورت گرفته به کشور بازگشته است.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه با بیان اینکه بلوکه شدن ۱۰ میلیون دلار سهم ایران از فوتبال ارتباط چندانی با قضیه تحریم‌ها نداشته است، گفت: از این مقدار تقریبا یک میلیون دلار دیگر باقی مانده است که با رایزنی‌ها و مذاکرات درحال بازگشت به کشور است.

گودرزی همچنین در خصوص قول رئیس جمهور پیرامون تخصیص اعتبار ویژه به آماده‌سازی تیم‌های ورزشی برای حضور در مسابقات المپیک آتی به خبرگزاری خانه ملت گفت: قرار است بعد از قول رئیس جمهور، درخواستی را به صورت مکتوب به ایشان ارائه کنیم تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ردیف‌های مربوطه، اعتباری را برای آماده‌سازی تیم‌های ملی جهت حضور در بازی‌های المپیک در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار دهد.