  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۳۵

گودرزی مطرح کرد:

یک میلیون دلار بلوکه شده فوتبال برمی‌گردد/۹ میلیون دلار گرفته‌اند

یک میلیون دلار بلوکه شده فوتبال برمی‌گردد/۹ میلیون دلار گرفته‌اند

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه بخش عظیمی از پول‌های بلوکه شده فوتبال ایران به کشور بازگشته، گفت: از این مقدار تقریبا یک میلیون دلار دیگر باقی مانده که درحال بازگشت به کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی، با اشاره به ۱۰ میلیون دلار پول های بلوکه شده ایران در جریان صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی برزیل گفت: تاکنون بخش عظیمی از این پول‌ها با رایزنی‌های صورت گرفته به کشور بازگشته است.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه با بیان اینکه بلوکه شدن ۱۰ میلیون دلار سهم ایران از فوتبال ارتباط چندانی با قضیه تحریم‌ها نداشته است، گفت: از این مقدار تقریبا یک میلیون دلار دیگر باقی مانده است که با رایزنی‌ها و مذاکرات درحال بازگشت به کشور است.

گودرزی همچنین در خصوص قول رئیس جمهور پیرامون تخصیص اعتبار ویژه به آماده‌سازی تیم‌های ورزشی برای حضور در مسابقات المپیک آتی به خبرگزاری خانه ملت گفت: قرار است بعد از قول رئیس جمهور، درخواستی را به صورت مکتوب به ایشان ارائه کنیم تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ردیف‌های مربوطه، اعتباری را برای آماده‌سازی تیم‌های ملی جهت حضور در بازی‌های المپیک در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار دهد.

کد مطلب 2865213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها