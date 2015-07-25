رونق گردشگری در پاکدشت از رویا تا واقعیت

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه یکی از منابع درآمدی برای کشورهای مختلف و توسعه یافته جهان، حوزه گردشگری است به طوری که تصمیم گیران و برنامه ریزان همواره برای گسترش این حوزه مهم در تلاش هستند.

در این میان برخی مناطق جهان با تکیه بر حوزه گردشگری توانسته اند سودهای سرشاری را نصیب کشورشان کنند و سالانه هزاران توریست را پذیرایی کرده و نقش مهمی را در انتقال فرهنگ و باورهای منطقه ای خود ایفا کنند.

توسعه حوزه گردشگری علاوه بر سودآوری زمینه ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان جویای کار را به وجود می آورد و این امر می تواند در تعدیل بحران بیکاری نقش مهم و سازنده ای را ایفا کند.

کشور ایران با قدمت طولانی و داشتن مناطق و جاذبه های گردشگری، تاریخی، فرهنگی و مذهبی فراوان می تواند قطب گردشگری جهان لقب بگیرد اما متأسفانه از این ظرفیت و پتانسیل تاکنون به خوبی بهره گرفته نشده است.

امروز کارشناسان حوزه گردشگری با تأکید بر وجود پتانسیل و ظرفیت های ویژه گردشگری در ایران از ضعف برخی ساختارها و تصمیم گیری ها در این حوزه سخن می گویند.

شهرستانی با ۴۵ اثر ارزشمند تاریخی

به هر ترتیب این یک واقعیت انکار ناپذیر است که ایران تاکنون نتوانسته است آنگونه که شایسته بوده از پتانسیل و ظرفیت های گردشگری خود بهره گیرد و باید در این زمینه فکری اساسی شود.

استان تهران نیز با دارای بودن جاذبه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و مذهبی می تواند پذیرایی توریست های داخلی و خارجی در فصول مختلف سال باشد اما در این زمینه گرفتار کم توجهی ها است.

شهرستان پاکدشت در جوار پایتخت یکی از مناطقی است که دارای جاذبه های گردشگری و فرهنگی فراوانی بوده و در صورت توجه مسئولان می تواند سودهای کلانی را برای این منطقه به ارمغان بیاورد.

شهرستان پاکدشت با سابقه و قدمتی طولانی در تولید و عرضه انواع گلهای زینتی وشاخه بریده و همچنین با بیش از ۴۵ اثر بسیار ارزشمند تاریخی، فرهنگی و مذهبی از توان بالقوه ای در جذب گردشگر برخوردار است.

برخورداری از بناهای تاریخی، بافت هایی با هویت قدیمی و اماکن فرهنگی مذهبی ازقبیل امامزاه طالب، شیخ کلینی، امامزداه محمد(ع) وامامزاده ابراهیم ارمبویه و...، کارونسرای خاتون آباد، پل قدیمی جیتو، یخچال تاریخی یبر، عمارت ناصریه جمال آباد، تپه تریاق قلعه فیلستان، نمایشگاههای صنایع دستی، نگارخانه ها و مرکز دانشگاهی پردیس ابوریحان... و نیز شرایط اقلیمی و زیست محیطی ویژه از قبیل منطقه تفریحی و گردشگری سد ماملو و روستاهای گردشگری توچال و گلزار و همچنین وجود مصلی بزرگ امام خمینی(ره) ویادمان شهداء گمنام و مراکز تفریحی-ورزشی، همه و همه پاکدشت را قادر به جذب جمعیت چشمگیر گردشگری می کند.

ضرورت توسعه گردشگری در پاکدشت

علی اصغر مونسان شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به خودکفایی شهرداری پاکدشت در زمینه کسب درآمد و انجام هزینه، توجه به توسعه صنعت گردشگری می تواندبه عنوان منبع درآمد مهم و پایدار برای مدیریت شهری مطرح باشد. این امر مستلزم ایجاد انسجام و وحدت رویه میان تشکیلات گردشگری و مدیریت شهری است

وی ادامه داد: سابقه طولانی پاکدشت بعنوان اصلی ترین تولید کنند گل وگیاه استان تهران و وجود بیش از ۱۵۰هکتار اراضی گلخانه ای و وجود انواع جاذبه های تاریخی و معماری، فرهنگی و اجتماعی و رونق بازارهای صنعتی و بازرگانی سبب شده این شهر به لحاظ اقتصادی و سیاسی یکی از با اهمیت ترین شهرستانهای استان تهران به شمارآید.

کارشناس حوزه گردشگری افزود: شهر پاکدشت به لحاظ جمعیت و وسعت زیادی که دارد تأمین درآمد پایداربه منظور پاسخگویی به حل مشکلات زیربنایی شهری، توسعه و عمران شهر و نگهداری از فضاها و تجهیزات شهری از مهمترین دغدغه های شهرداری است.

توجه به ظرفیت های گردشگری پاکدشت ضرورتی انکار ناپذیر است

این کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به توانمندی های بالقوه گردشگری پاکدشت، پیداکردن منابع مالی جدید و پایدار از طریق این منبع درآمدی می تواند سهم به سزایی دربرنامه ریزی های آتی مدیریت شهری و پویایی شهرپاکدشت داشته باشد و این مهم می تواند از طریق توسعه زیرساخت های شهری، توسعه زیرساخت های خدماتی، احیا بافت های کهن و مراکز بازاریابی و خدمات گردشگری محقق شود

این فعال اقتصادی گفت: مدیریت شهری پاکدشت نیز می تواند علاوه بر استفاده از ظرفیت صداو سیما، نشریات محلی، برگزاری جشنواره های ملی گل وگیاه، در شرایط مناسب از بیلبوردها و بنرهای اطلاع رسانی نزدیک به محل های جاذب گردشگر (مانندبافتهای تاریخی و مراگز گردشگری گل وگیاه و...) برنامه ها و تیزرهای تلویزیونی، شرکت در نمایشگاه های سایر شهرها و ... به جهت هرچه بهتر نشان دادن پاکدشت استفاده کند. وی یادآور شد: برگزاری تورهای پاکدشت گردی رایگان در سطح شهر یکی از اقدامات مفید برای آشنایی شهروندان با اماکن گردشگری و توسعه آن در سطح شهر است.

وی گفت: در این زمینه همکاری سازمان میراث فرهنگی با شهرداری در زمینه ارائه تبلیغات گردشگری نقش بسیار مؤثری خواهد داشت و در بحث گردشگری یکی از موضوعات قابل توجه که به توسعه یا رکود این بخش می انجامد، حمل و نقل است که خدمات حمل و نقل زیرساخت مهم گردشگری است.

مونسان اظهار داشت: شهرداری پاکدشت نیز می تواند با تکیه بر ناوگان حمل و نقل عمومی و با استفاده از تجربیات شهرهای موفق به توسعه و تجهیز حمل و نقل گردشگری در سطح شهر پاکدشت به ویژه در بافت های تاریخی و فرهنگی و مراکز تولید و پرورش گل وگیاه بپردازد و این موضوع می تواند مشوق خوبی برای شهروندان به ویژه سالمندان و زنان خانه دار در راستای توسعه گردشگری شهری باشد.