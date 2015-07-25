استاندار قزوین از مناطق سیل زده الموت شرقی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه صبح شنبه به همراه معاونین سیاسی، امنیتی و امور عمرانی، فرماندار و مدیرعامل جمعیت هلال احمر قزوین از مناطق سیل زده بخش الموت شرقی بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید اظهارداشت: بی تدبیری مدیران و روحیه سوداگری متجاوزان به حریم منابع طبیعی علت اصلی این گونه حوادث است که این اتفاقات وسیله و بهانه ای برای عبرت گرفتن و جبران اشتباهات گذشته است که باید آن را با جدیت مورد توجه قرار دهیم.

استاندار گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز نتیجه عملکرد مدیران است و اگر امروز به دلیل تجاوز به منابع طبیعی دچار مشکل می شویم باید پیامدهای آن را پرداخت کنیم.

وی بیان کرد: گذشتگان به گونه ای تدبیر کرده بودند که عریض بودن رودخانه‌ها حوادث طبیعی را پوشش می داد اما امروزه روحیه سودجویی و سوداگری برخی باعث شده که حریم رودخانه ها مورد تجاوز و دستبرد قرار گیرد و با یک حادثه آسیب های فراوانی را متحمل شویم.

روزبه تصریح کرد: در شرایطی که خشکسالی و کمبود بارندگی را تجربه می کنیم بارش باران و سیلاب یک نعمت الهی است اما چون آمادگی نداریم و تدبیر نکرده ایم با وقوع این گونه حوادث نعمت خدا به نقمت و رحمت الهی به زحمت و سختی برای بندگان تبدیل می‌شود.

استاندار ادامه داد: آب و سیلاب مسیر خود را دارد و پیدا می کند اما باید بدانیم این انسان‌ها هستند که به حریم رودخانه‌ها تجاوز کرده‌اند و اگر مشکلی هست از خود ماست که امیدواریم این گونه حوادث عبرتی برای جلوگیری اتز تخریب محیط زیست و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه‌ها باشد.

روزبه در ادامه با حضور در منزل سیدعلی حسینی رئیس شورای اسلامی روستای اوان و از مفقودین این حادثه ضمن همدردی با خانواده ایشان اظهارداشت: انشاء الله با تلاش امدادگران هرچه سریعتر خبر خوب و مسرت بخشی به خانواده ایشان داده شود.

وی افزود: همه باید چشم و دل و نظرمان متوجه خدا باشد تا فرجی حاصل شود و امیدواریم فرد مفقود شده هم در پناه خدا در جایی ماوا گرفته باشد و با کمک نیروهای امدادی نجات یافته و به آغوش خانواده بازگردد.

در ادامه حمید ره انجام مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با ارائه گزارشی از نحوه امدادرسانی بیان کرد: برای جستجو و یافتن فرد مفقود شده منطقه وسیعی با اعزام اکیپ‌های جدید و استخدام سگ‌های جستجوگر تحت پوشش قرار خواهد گرفت و در تمام مسیرها کار جستجو ادامه دارد.

وی افزود: اکیپ هایی از استان های زنجان، آذربایجان شرقی و همدان به همراه ۸ قلاده سگ یابنده برای ادامه جستجو و شناسایی ها به استان خواهند آمد.

استاندار قزوین از همکاری اهالی و ساکنین منطقه با نیروهای امدادی و مسئولان ستاد حوادث غیرمترقبه بویژه فرماندار، هلال احمر، تیمهای جستجو قدردانی کرد.