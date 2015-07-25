تعداد آسیب دیدگان سیلاب به ۱۵ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی با اعلام آخرین گزارش عملیات امداد و نجات سیل و آب گرفتگی عصر روز یکشنبه در ۱۵ استان کشور، گفت: تا عصر روز گذشته ١۵ استان البرز، تهران، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، کرمان، مازندران، آذربایجان‌غربی، اصفهان، لرستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و فارس از سیل و آب گرفتگی متاثر شده است.

وی با اشاره به آسیب دیدگی ۵۰ شهرستان و ۱۲۰ روستا از سیل و آب گرفتگی، گفت: بر این اساس خدمات امداد ونجات لازم به ۱۵هزار تن از سیل زدگان ارائه شده و ۸۱۰ تن نیز از خدمت اسکان و تغذیه اضطراری بهره‌مند شدند.

به گفته سرپرست معاونت عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ۵۴تن از هموطنان در سیل و آب گرفتگی استان های کشور دچار مصدومیت شدند.

وی به تلاش های امدادگران برای تخلیه آب از ۲۳۰ واحد مسکونی در استان های متاثر از سیل و آب گرفتگی اشاره کرد و افزود: به همین منظور ۲۱۰ تیم عملیاتی متشکل از ۹۲۰ امدادگر و نجات با بکارگیری ۲۰۵ خودروی عملیاتی و ۸۸ دستگاه موتورپمپ و یک فروند بالگرد خدمات لازم را به هموطنان ارائه کردند.

درویشی یادآور شد: در سیل و آب گرفتگی ۱۵ استان کشور، یک هزار و ۱۰۰ تخته پتو، ۸ هزار و ۳۰۰ بطری آب معدنی، ۷ هزار ۸۰۰ قوطی کنسرو، ۷ هزار و و ۸۰۰ قرص نان و ۶۰ کیلوگرم خرما از سوی جمعیت‌های استانی میان سیل‌زدگان توزیع شده است.

به گفته وی، یک تن محموله امدادی نیز از طریق بالگرد برای سیل‌زدگان ارسال شده است.