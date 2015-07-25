به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین‌المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی دیروز در ورشو لهستان برگزار شد که تیم پنج نفره ایران در نهایت صاحب دو مدال طلا توسط علیرضا قاسمی (۷۴کیلوگرم) و عباس طحان (۹۷ کیلوگرم) و همچنین دو مدال برنز توسط مرتضی رضایی قلعه (۷۴ کیلوگرم) و محمد حسین محمدیان (۹۷ کیلوگرم) شد.

بر این اساس رده‌بندی انفرادی این ر‌قا‌بتها به ترتیب زیر است:

۵۷ کیلوگرم: تاکاهاشی یورلی (ژاپن) عظمت توسکایف (روسیه) الکوراک (فرانسه) و گئورگی وانگلوف (بلغارستان)

۶۱ کیلوگرم: ولادیمیر دوبوف (بلغارستان) کاموی ماسدرام (ژاپن) بکا لوموتادزه (گرجستان) و منیر آکتاش (ترکیه)

۶۵ کیلوگرم : فرانک چامیزو (ایتالیا) گئورگ بوچور (رومانی) سوسلان رامونوف (روسیه) و توموتسوگو ایشیدا (ژاپن)

۷۰ کیلوگرم: ختیک تسابولوف (روسیه)یعقوب گور (ترکیه) مصطفی کایا (ترکیه) و گرمان اوستینوف (روسیه)

۷۴ کیلوگرم: علیرضا قاسمی (ایران) سوسوکه تاکا ناکی (ژاپن) گئورگ هارت (آلمان) و مرتضی رضایی قلعه (ایران)

۸۶ کیلوگرم: سلیم یاشار (ترکیه) رادوسلاو مارسین کویچ (لهستان) احمد بیلیچی (ترکیه) و عمرحاجی محمد اف (بلاروس)

۹۷ کیلوگرم: عباس طحان (ایران) الیزبار اودیکادزه (گرجستان) محمد حسین محمدیان (ایران)‌ و رادوسلاو باران (لهستان)

۱۲۵ کیلوگرم: گنو پتریاشویلی (گرجستان) الکسی نیکولایف (بلاروس) ژی وی دنگ (چین) و نیک ماتوهین (آلمان)