  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۱۸

رقابتهای کشتی جام زیلکوفسکی – لهستان؛

کسب چهار مدال با پنج آزادکار/ رده‌بندی انفرادی مسابقات اعلام شد

رده‌بندی انفرادی رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی لهستان در حالی مشخص شد که تیم پنج نفره ایران با کسب چهار مدال طلا و برنز به کار خود خاتمه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین‌المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی دیروز در ورشو لهستان برگزار شد که تیم پنج نفره ایران در نهایت صاحب دو مدال طلا توسط علیرضا قاسمی (۷۴کیلوگرم) و عباس طحان (۹۷ کیلوگرم) و همچنین دو مدال برنز توسط مرتضی رضایی قلعه (۷۴ کیلوگرم) و محمد حسین محمدیان (۹۷ کیلوگرم) شد.

بر این اساس رده‌بندی انفرادی این ر‌قا‌بتها به ترتیب زیر است:

۵۷ کیلوگرم: تاکاهاشی یورلی (ژاپن) عظمت توسکایف (روسیه) الکوراک (فرانسه) و گئورگی وانگلوف (بلغارستان)
۶۱ کیلوگرم: ولادیمیر دوبوف (بلغارستان) کاموی ماسدرام (ژاپن) بکا لوموتادزه (گرجستان) و منیر آکتاش (ترکیه)
۶۵ کیلوگرم : فرانک چامیزو (ایتالیا) گئورگ بوچور (رومانی) سوسلان رامونوف (روسیه) و توموتسوگو ایشیدا (ژاپن)
۷۰ کیلوگرم: ختیک تسابولوف (روسیه)یعقوب گور (ترکیه) مصطفی کایا (ترکیه) و گرمان اوستینوف (روسیه)
۷۴ کیلوگرم: علیرضا قاسمی (ایران) سوسوکه تاکا ناکی (ژاپن) گئورگ هارت (آلمان) و مرتضی رضایی قلعه (ایران)
۸۶ کیلوگرم: سلیم یاشار (ترکیه) رادوسلاو مارسین کویچ (لهستان) احمد بیلیچی (ترکیه) و عمرحاجی محمد اف (بلاروس)
۹۷ کیلوگرم: عباس طحان (ایران) الیزبار اودیکادزه (گرجستان) محمد حسین محمدیان (ایران)‌ و رادوسلاو باران (لهستان)
۱۲۵ کیلوگرم: گنو پتریاشویلی (گرجستان) الکسی نیکولایف (بلاروس) ژی وی دنگ (چین) و نیک ماتوهین (آلمان)

