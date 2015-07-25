۸۰۰۰ تخلف سرعت در محورهای خراسان رضوی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی علی زائرزاده از ثبت دو میلیون تردد در جاده هاي خراسان رضوی طی تعطيلات عيد فطر و ثبت ۸ هزار تخلف خبر داد.

وی افزود: طی چهار روز تعطیلات منتهی به عید فطر حدود دو میلیون تردد توسط ۹۲ دستگاه تردد شمار در جاده های استان ثبت شد.

وی بیان کرد: طی چهار روز تعطیلات منتهی به عید فطر امسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار تردد مربوط به سواری و وانت، ۱۱۰ هزار تردد مربوط به مینی بوس و کامیونت، ۶۰ هزار تردد مربوط به کامیون دو و سه محور، ۵۱ هزار تردد مربوط به تریلی و ۲۴ هزار تردد مربوط به اتوبوس بوده است.

وی افزود: ۱۶ دوربین ثابت ثبت سرعت در محورهای مشهد- قوچان، مشهد- تربت حیدریه وجود دارد که طی چهار روز تعطیلات منتهی به عید فطر، در مجموع ۹۲۴ هزار و ۱۴۵ وسیله نقلیه از مقابل این دوربین ها تردد داشته اند.

وی ادامه داد: طی این چهار روز، هشت هزار و ۳۱ تخلف سرعت غیرمجاز شامل سه هزار و ۷۵۳ تخلف سرعت لحظه ای و چهار هزار و ۲۷۸ تخلف سرعت متوسط غیر مجاز، همراه با تصاویر خودرو و پلاک آن از طریق این ۱۶دوربین در این دو محور ثبت و برای اعمال قانون به اجرائیات پلیس راهور کشور ارسال شده است.