رد تقاضاهای غیرمنطقی تاسیس داروخانه/ صدور مجوز موقت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند افزود: واقعیت این است که شخصیت های حقوقی و حقیقی بسیاری طی مدت های طولانی در نوبت قرار می گیرند تا بنا بر امتیاز خود صاحب این مجوز شوند لذا همواره بخشی از زمان ما صرف این می شود که این افراد متقاضی تاسیس داروخانه های جدید آن هم بی نوبت را توجیه کنیم که بی حساب و کتاب نمی توان مجوز تاسیس داروخانه صادر کرد.

وی با بیان اینکه اگر بحث امتیاز مطرح شود تا حدود زیادی جلوی این خواسته ها گرفته می شود و دیگر تفاوتی نمی کند که مثلا هلال احمر خواهان دارو خانه جدید بوده یا یکی از دانشگاه ها و یا حتی شخصی خاص، تصریح کرد: اگر بتوانیم کمیته ای تشکیل دهیم و بر اساس اجماعی که در آنها بوجود می آید جلوی اینگونه تقاضاهای غیر منطقی را بگیریم، کار بزرگی انجام داده ایم.

دیناروند خاطر نشان کرد: هیچ ایرادی ندارد که مسئولیت امتیاز دهی، بررسی و محاسبه امتیاز، بیرون از سازمان و توسط نظام پزشکی یا مثلا انجمن دارو سازان انجام شود و فقط پردازش و بررسی اطلاعات و همینطور صدور مجوز را سازمان غذا و دارو انجام دهد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه تاسیس داروخانه های جدید ناگزیر از مدیریت است، ادامه داد: اگر دانشگاهی هم بر اساس ضرورت به تعدادی داروخانه جدید نیاز پیدا کرد به صورت موقت یکی دو ساله مجوز می دهیم و مدیریتش می کنیم. لذا، اگر مجوزها خارج از ضوابط صادر شود معیارها در هم می آمیزد و مشکلاتی ایجاد می شود که خود نیازمند زمان زیادی برای برطرف کردن خواهند بود.