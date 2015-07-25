مهاجرت یک میلیون نفر از مردم افغانستان در سیزده سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مردم افغانستان در یک سال گذشته مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.

حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین گفت بیشتر کسانی که در یک سال گذشته خانه هایشان را ترک کرده اند از ولایت هلمند و قندوز هستند. وی دلیل اصلی این مساله را افزایش جنگ و ناامنی عنوان کرد.

این مقام دولتی افغانستان گفت در سیزده سال گذشته ۸۴۰ هزار نفر از کشور مهاجرت کرده اند که با احتساب مهاجرین سال گذشته، این رقم به یک میلیون نفر می رسد.

گفته می شود وزارت امور مهاجرین سعی دارد افرادی که بر اثر جنگ بی خانمان شده اند را در شهرک هایی نوساز اسکان دهند.