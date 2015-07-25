  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۲۵

مهاجرت یک میلیون نفر از مردم افغانستان در سیزده سال گذشته

مهاجرت یک میلیون نفر از مردم افغانستان در سیزده سال گذشته

بر اساس گزارش وزارت امور مهاجرین افغانستان، در سیزده سال گذشته یک میلیون نفر از مردم افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مردم افغانستان در یک سال گذشته مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.

حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین گفت بیشتر کسانی که در یک سال گذشته خانه هایشان را ترک کرده اند از ولایت هلمند و قندوز هستند. وی دلیل اصلی این مساله را افزایش جنگ و ناامنی عنوان کرد.

این مقام دولتی افغانستان گفت در سیزده سال گذشته ۸۴۰ هزار نفر از کشور مهاجرت کرده اند که با احتساب مهاجرین سال گذشته، این رقم به یک میلیون نفر می رسد.

گفته می شود وزارت امور مهاجرین سعی دارد افرادی که بر اثر جنگ بی خانمان شده اند را در شهرک هایی نوساز اسکان دهند.

کد مطلب 2865287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها