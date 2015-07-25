برگزاری کارگاه آموزشی ژورنالیسم علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و انجمن ترویج علم ایران کارگاه آموزشی ژورنالیسم علمی را با حضور ریچارد استون، دبیر بخش بین الملل مجله ساینس برگزار می کند. علاقه‌مندان به شرکت در کارگاه مذکور می‌توانند اطلاعات شخصی شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، شغل، تحصیلات، میزان تسلط به زبان انگلیسی، پست الکترونیکی، شماره‌های تلفن ثابت و همراه خود را تا روز شنبه سوم مرداد ماه ۱۳۹۴ به نشانی پست الکترونیکی Workshop@irip.ir ارسال نمایند.

کارگاه به مدت یک هفته و به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد و در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه‌ای از طرف مجله ساینس اعطا می‌شود. به علت محدودیت ظرفیت کارگاه اولویت با افرادی است که تحصیلات مرتبط و تسلط کافی به زبان انگلیسی داشته باشند. لازم به ذکر است هزینه شرکت در کارگاه یک میلیون ریال است که دانشجویان از تخفیف پنجاه درصدی برخوردار خواهند شد. شرکت در سخنرانی افتتاحیه و اختتامیه برای عموم آزاد است.

علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۶۹۶۵۳۴۶ تماس حاصل نمایند.