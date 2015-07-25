رونمایی از مستند «دایره داوود» با حضور داوود رشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه فیلم مستند «دایره داوود» به کارگردانی اردشیر شلیله با موضوع زندگی و آثار داوود رشیدی بازیگر تئاتر و سینمای ایران عصر فردا یکشنبه چهارم مردادماه ۹۴ در کانون فیلم «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار می شود.

در این مراسم که با حضور این هنرمند برگزار می شود اردشیر شلیله کارگردان و مازیار فکری‌ارشاد کارشناس و منتقد سینما این فیلم را مورد بررسی قرار می دهند و شبنم زین‌العابدین نیز به عنوان منتقد مهمان حضور دارد.

مستند «دایره داوود» در مدت زمان ۱۰۳ دقیقه، زندگی و حرفه‌ داوود رشیدی بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران را به تصویر می‌کشد و برای اولین بار در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش عمومی درمی‌آید.

اردشیر شلیله فیلمسازی را از سال ۱۳۵۱ با ساخت چند فیلم کوتاه در سینمای آزاد آغاز کرد. سپس در فاصله سال‌های ۶۸ تا ۸۴ به حرفه‌ عکاسی فیلم روی آورد و بیش از ۳۰ فیلم سینمایی را عکاسی کرد. وی همزمان حرفه‌ی فیلمسازی را نیز ادامه داد و آثاری چون «سر دیگر نخ» (مجموعه مستند تلویزیونی)،«آینه‌ها و اصغر بیچاره» (مستند) و «پاپیتال» (سینمایی) را کارگردانی کرد.

اردشیر شلیله علاوه بر کارگردانی، پژوهش، نگارش فیلمنامه و تدوین این مستند سینمایی را به عهده داشته است. همچنین محمود کاشانی و حسام مژدهی‌نیا صدابرداران، آرمان فیاضی و فتاح نظریان تصویربرداران، قاسم خدابنده‌لو صداگذار و کورش سلیمانی گوینده گفتار متن از دیگر عواملی هستند که در ساخت مستند «دایره داوود» همکاری داشته اند.