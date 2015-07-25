۴ میلیارد ریال زکات فطره در استان کرمانشاه جمع‌ آوری شد

حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ماه مبارک رمضان ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال از سوی مردم خداجوی استان کرمانشاه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) کمک شد.

وی در ادامه افزود: همچنین کمک ۲۸ میلیون تومانی خیرین در قالب طرح همیان مولا با کمک های غیر نقدی و غذایی به نیازمندان در این ماه مبارک صورت گرفته است.

این مسئول از دلجویی و دیدار مسئولین استان و امدادگران کمیته امداد از ۹۱۰ خانوار نیازمند و مددجو در قالب طرح مفتاح الجنه خبر داد و گفت: طی این دیدارها ۱۵۱ میلیون تومان به این خانوارها مساعدت شده است.

خدرویسی با اشاره به کمک هفت میلیون تومانی مردم روزه دار استان به مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین در روز قدس گفت: از آنجایی که مردم استان همواره حامی مظلومین و مسلمان درسراسر جهان بوده و هستند کمک های بشر دوستانه خود را در این ایام به این مردم ستم دیده جهت همدلی و کمک به آنها اهدا کرده اند که در مجموع این کمک ها ۷۰ میلیون ریال بوده است.

وی یادآور شد: همچنین کمک مردم خیر استان کرمانشاه به مردم مظلوم یمن ۱۴میلیون تومان بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه میزان فطره عام عام جمع آوری شده در استان را چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: همچنین کفاره عمد یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در آمد حاصل از کفاره غیر عمد معادل پنج میلیون تومان جمع آوری شده است.

خدرویسی در پایان گفت: درآمد حاصل از زکات سادات نیز در این ایام مبارک چهار میلیون تومان محاسبه شده است.