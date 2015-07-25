۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

راندمان آب در بخش کشاورزی لرستان به ۶۵ درصد رسید

خرم آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی این استان خبر داد.

مهرداد غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته در استان هم اکنون راندمان آب در بخش کشاورزی لرستان به ۶۵ درصد ارتقا یافته است.

وی با اشاره به احداث و بهسازی کانال های تامین آب بخش کشاورزی لرستان عنوان کرد: با این اقدام زمینه ارتقا راندمان آب در بخش کشاورزی لرستان فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه طی سال گذشته بیش از ۱۰۰ کیلومتر از کانال های تامین آب بخش کشاورزی لرستان بهسازی شده است تصریح کرد: میزان اعتبار صرف شده در این زمینه ۹.۵ میلیارد تومان بوده است.

غضنفری راندمان آب در بخش کشاورزی لرستان را تا قبل از بهسازی کانال های آب در استان ار ۳۵ درصد عنوان کرد که امروز این میزان به ۶۵ درصد افزایش یافته است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از پرداخت بیش از ۸۵ میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرحهای کشاورزی لرستان در این مدت خبر داد.

