فریدون رهنمای رودپشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تغییرات در واحدهای استانی و طرح تجمیع ۲ در دانشگاه آزاد گفت: در طرح تجمیع ۲ هیچگونه تجمیعی در واحدهای استانی صورت نمی گیرد، بلکه هدف ما انجام یک بازآرایی تشکیلاتی در دانشگاه آزاد است تا سطوح سازمانی دانشگاه اصلاح شود.

وی افزود: در این طرح طبق مصوبه ۷۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس بزرگترین واحد استانی، رئیس واحد استانی دانشگاه آزاد شد. همچنین ستاد هماهنگی و نمایندگان تام الاختیار استانها هم در این طرح حذف شده است.

وی گفت: هدف ما از ایجاد این تغییرات، رفع چالش هایی مانند بالا بودن هزینه ها و پایین بودن درآمدها، وجود بروکراسی و موازی کاری، پایین بودن بهره وری، عدم افزایش سرعت کار است و هر اقدامی که بتواند در این راستا گام مثبتی برای دانشگاه آزاد تلقی شود، جزو اهداف ما به شمار می رود.

معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد درخصوص چالش های دانشگاه آزاد گفت: از جمله مهمترین چالش های دانشگاه بر پایه این بررسی و تحلیل وضعیت، شامل عدم توسعه کیفی کامل دانشگاه متناسب با توسعه کمی آن در طول دوران فعالیت، بدهی بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی، پراکندگی و عدم انسجام واحدهای دانشگاهی، وجود واحد دانشگاهی زیان ده، وجود پرونده های حقوقی متعدد در حوزه های عمرانی، مالکیتی، اداری، اساتید و کارکنان، عدم تناسب بین توسعه کمی دانشگاه با توسعه کیفی و نسبت هرم هیأت علمی است.