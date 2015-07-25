قهرمان جام حذفی فوتبال کردستان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام حذفی فوتبال کردستان که با حضور ۵ تیم از خرداد ماه شروع شده بود با قهرمانی تیم آبیدر سنندج به پایان رسید.

دیدار برگشت فینال جام حدفی در حالی عصر دیروز در ورزشگاه ملک نیا سنندج برگزار شد که در مسابقه رفت که دوشنبه هفته قبل در سقز برگزار شد دو تیم به تساوی دو بر دو رضایت داده بودند.

در بازی برگشت تیم آبیدر سنندج موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر مهمان خود را با شکست بدرقه کند و در مجموع دو بازی با نتیجه ۵ بر ۲ تیم شهرداری سقز را مغلوب کرد.

در این بازی تیم شهرداری سقز در دقیقه ۲۸ بازی صاحب یک ضربه پنالتی شد که دروازه بان تیم آبیدر ضربه پنالتی را مهار کرد.

تیم فوتبال آبیدر سنندج در دقیقه ۳۰ توسط فواد رضایی، دردقیقه ۸۶ با شوت سامان سعیدی و گل به خودی مدافع شهرداری سقز و در دقیقه ۹۰ به وسیله سالار ساعد به گل دست یافت.

تبم فوتبال آبیدر سنندج به عنوان نمابنده استان کردستان در رقابتهای فوتبال جام حذفی کشور در فصل ۹۴ حضور خواهد داشت.