دروازه هاي سالن مسابقه استاندارد نبود // تماشاگران مشهدي نمونه اند

حسن غزي سرمربي تيم فوتسال توسعه نيشكر اميركبير خوزستان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: تيم فوتسال علم ادب خراسان يكي ازتيمهاي خوب حاضر درمسابقات ليگ دسته اول فوتسال كشوربود وصعود اين تيم نيز به ليگ برتر دور از ذهن نبود، زيرا اين تيم نتايج خوبي را درمسابقاتش كسب نمود و استحقاق حضوردر ليگ برتر را داشت.

وي در ادامه به موقعيتهاي ازدست رفته تيمش دراين بازي اشاره كردو افزود: تيم ما حملات زيادي را بر روي دروازه حريف تدارك ديد كه چندين ضربه به تير دروازه برخورد نمود، ولي غير استاندارد بودن دروازه هاي سالن برگزاري مسابقه از دلايل عدم گلزني بازيكنان تيم ما در اين بازي حساس بود، اما اگر دروازه ها از استاندارد لازم برخورداربود، به طورحتم گلهاي بيشتري را به ثمر مي رسانديم.

غزي با اذعان به نمونه بودن تماشاگران تيم علم وادب خراسان دركشور تصريح نمود: من علاقه زيادي به تماشاگران دارم واين تماشاگران علم وادب دركشور بي نظير هستند و آرزو دارم دركل كشور اين چنين تماشاگراني را داشته باشيم.

وي درخاتمه نحوه داوري اين مسابقه را رضايت بخش عنوان نمود وافزود: تيم داوري دراين بازي عملكرد خوبي را ارايه كرد ونمي توان هيچ اعتراضي نسبت به داوري داشت.

شايان ذكر است: تيم فوتسال علم وادب خراسان درمجموع دو بازي رفت وبرگشت موفق شد با نتيجه 7 بر3 تيم فوتسال توسعه نيشكر خوزستان را شكست داده وجوازصعود به ليگ برتركشور را كسب نمايد.