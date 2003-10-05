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۱۳ مهر ۱۳۸۲، ۱۴:۰۵

درخانه كتاب

اسلامي ندوشن از « معماي حافظ» مي گويد

اسلامي ندوشن از « معماي حافظ» مي گويد

صد و سومين نشست كتاب ماه ادبيات و فلسفه ، در آستانه روز بزرگداشت حافظ ، با عنوان « معماي حافظ» و سخنراني دكتر « محمد علي اسلامي ندوشن» روز پانزدهم مهر ماه در خانه كتاب برگزار مي شود .

به گزارش خبر گزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي خانه كتاب اين مراسم به مناسبت فرا رسيدن روز بزرگداشت غزلسراي بزرگ فارسي زبا ن "حافظ شيرازي" است كه ساعت 17 روز سه شنبه 15 مهرماه در خانه كتاب برگزار مي شود .
علاقه مندان مي توانند جهت شركت در اين مراسم به نشاني خيابان انقلاب اسلامي ، بين صبا و فلسطين جنوبي ، ساختمان شماره 1178 مراجعه نمايند .  
کد مطلب 28657

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