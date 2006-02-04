اتحاديه اروپا از سازمان كنفرانس اسلامي در خواست كمك كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "خاوير سولانا"، نماينده ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا، شب گذشته از "اكمل الدين احسان اوغلو"، دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي درخواست كمك كرد و پيشنهاد همكاري خود را براي خاتمه دادن به اين بحران مورد تأكيد قرار داد.

"سولانا"، انتشار اين كاريكاتورها را ناخوشايند توصيف و نارضايتي خود را نسبت به آن ابراز كرد.

وي افزود كه به مسلمانان و اعتقادات آنها احترام مي گذارد.

"سولانا" طي درخواست كمك خود از اغلو تأكيد كرد كه نمي خواهد در روابط ميان اتحاديه اروپا و كشورها اسلامي خللي وارد شود.

"اوغلو" و "سولانا" درباره تلاشهاي مشترك توافق كردند.