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۱۵ بهمن ۱۳۸۴، ۹:۰۷

براي خاتمه يافتن بحران اهانت به پيامبر(ص)؛

اتحاديه اروپا از سازمان كنفرانس اسلامي در خواست كمك كرد

به دنبال واكنشهاي جهان اسلام و مسلمانان سراسر دنيا در مورد اهانت به حضرت محمد(ص)، اتحاديه اروپا براي حل اين بحران از سازمان كنفرانس اسلامي درخواست كمك كرد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "خاوير سولانا"، نماينده ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا، شب گذشته از "اكمل الدين احسان اوغلو"، دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي درخواست كمك كرد و پيشنهاد همكاري خود را براي خاتمه دادن به اين بحران مورد تأكيد قرار داد.

"سولانا"، انتشار اين كاريكاتورها را ناخوشايند توصيف و نارضايتي خود را نسبت به آن ابراز كرد.

وي افزود كه به مسلمانان و اعتقادات آنها احترام مي گذارد.

"سولانا" طي درخواست كمك خود از اغلو تأكيد كرد كه نمي خواهد در روابط  ميان اتحاديه اروپا و كشورها اسلامي خللي وارد شود.

"اوغلو" و "سولانا" درباره تلاشهاي مشترك توافق كردند.

کد مطلب 286588

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