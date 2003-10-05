نگرش ظاهر گرايانه به جوانان ، عرصه تعليم و تربيت را تهديد مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرمحمد جواد حاج علي اكبري طي نشستي مطبوعاتي با اعلام اين مطلب گفت: متاسفانه از يك سو مومنان ظاهر بين نسل جديد را فاصله گير از ارزشهاي اسلامي مي بينند و از سوي ديگرمنافقين سطحي نگر نسل جديد را موافق خود مي شناسند ، در حالي كه مسايل ظاهري همچون وضعيت ظاهري ، مدل لباس و... دائما در حال تغيير هستند و بايد نوگرايي جوان را به رسميت شناخت.

وي تاكيد كرد : به رسميت شناختن نوگرايي هرگز به معناي استحاله هويتي نيست و چه بسا اين مرز بنديها نسل جديد را نا خواسته در مقابل سنتها قرار مي دهد.و جماعتي را وادار به روحيه نفاق مي كند .

وي از برگزاري جنبش دانش آموزي با رويكردي گفتماني در 13 آبان خبر داد و افزود : اين جنبش با طرح و برنامه اي خاص در آستانه ربع قرن انقلاب اسلامي ودر روز ملي دانش آموز شروع به كار خواهد كرد و با اجراي برنامه هاي ويژه در بين قشر دانش آموز موج آفريني مي كند .

حاج علي اكبري گفت: جبنش دانش آموزي با سه محور نرم افزاري ، عدالت خواهي و نهضت خدمت رساني از 13 آبان شروع به كار خواهد و پاسخي است به آرمانها و آرزوهاي انقلاب اسلامي توسط نسل جوان و از آنجا كه بزرگترين تهديد براي نسل جوان بحران هويت است، رويكرد اصلي جنبش دانش آموزي شناخت و باز سازي هويت ديني و افتخار به آن است.

نماينده ولي فقيه در اتحاديه انجمنهاي اسلامي ضمن مطرح كردن اين موضوع كه جنبش دانش آموزي صف آرايي فرزندان انقلاب در مقابل مظاهر شيطان است گفت: اين جنبش با عقبه ميليوني دانش آموزان اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش آموزان وارد مدارس مي شود و به كار خود ادامه خواهد داد.