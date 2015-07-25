به گزارش خبرنگار مهر، در حالی هیات دولت می‌خواهد در مصوبه‌ای جدید و در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، واردات انواع کالا و تجهیزات مشابه تولید داخل را ممنوع اعلام کند که برخی شرکت‌های داخلی خلاف این رویه عمل می‌کنند. البته پیش از این، دولت واردات مخازن «سی ان جی» مورد نیاز خودروسازان را ممنوع اعلام کرده است.

با این وجود، برخی از شرکت‌های خودروسازی در تلاش هستند با نادیده گرفتن این سیاست، اقدام به واردات گسترده مخازن سی. ان. جی از خارج کشور کنند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که هم اکنون سازندگان اصلی مخازن سی. ان. جی در کشور دارای ظرفیت مازاد بر نیاز خودروسازان کشور بوده و قادر به تولید این مخازن منطبق با سختگیرانه ترین استانداردهای جهان را دارا هستند.

از سوی دیگر، خودروسازان در حالی تلاش‌ها برای خرید مخازن سی. ان. جی از منابع خارجی به صورت نقدی را آغاز کرده‌اند که سازندگان داخلی با مشکلات متعددی همچون کمبود نقدینگی و دشواری تامین مواد اولیه روبرو هستند.

فعالان صنعت سی. ان. جی معتقدند در حال حاضر کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین عدم همکاری بانک‌ها در ارائه منابع مالی، تامین مواد اولیه و تحقق برنامه های تولیدکنندگان مخازن سی. ان. جی را با مشکل مواجه کرده است.

این در حالی است که خودروسازان می توانند به جای خرید نقدی مخازن سی. ان. جی از خارج نسبت به حمایت مالی از سازندگان داخلی اقدام کرده و با اجرای برنامه‌های دقیق در سفارش گذاری و تحویل کالا مشکلات موجود را برطرف کنند.

چنین رویکردهایی در حالی از سوی خودروسازان اتخاذ می‌شود که آنان همواره منتقد واردات خودروهای خارجی بوده اند و دستکم انتظار می‌رود در رابطه با تامین مواد اولیه نیز آنها مدافع تولید داخلی بوده و آن را در اولویت قرار دهند.

با وجود چنین شرایطی و در حالی که هم اکنون موضوع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و مصرف کالای داخلی مد نظر مسوولان قرار گرفته، اتخاذ چنین رویکردهایی از سوی فعالان صنعت خودرو در نقطه مقابل اهداف کلان کشور قرار گرفته و تولید داخلی را تهدید خواهد کرد.