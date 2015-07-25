سفر رئیس جمهور باعث تسریع در افتتاح پروژه های نیمه تمام می شود

امیر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر شمار زیادی پروژه در بخش های مختلف عمرانی در استان کردستان نیمه تمام بوده و نیازمند اعتبارات جهشی برای بهره برداری است.

وی با اشاره به دستاوردهای مختلف سفر رئیس جمهور به استان کردستان گفت: یکی از مطالبات جدی مطرح شده از سوی مسئولان استان به ویژه استاندار کردستان تخصیص ردیف های ویژه اعتباری برای تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام در کردستان بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به بررسی های مختلف در خصوص وضعیت این پروژه ها بیان کرد: با همکاری مسئولان استان به ویژه کارشناسان ادارات و سازمان های دولتی بررسی های ویژه ای در خصوص وضعیت این پروژه ها صورت گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری نشست های مختلف کارشناسی در سطح استان و کشور گفت: بدون شک هم اکنون اطلاعات مورد نیاز در اختیار کارشناسان و مسئولان نهاد ریاست جمهوری و وزارت خانه های مورد نظر قرار گرفته است و زمینه برای تصمیم گیری در این بخش فراهم است.

قادری با اشاره به نیازهای استان کردستان در بخش های مختلف عمرانی گفت: کردستان در سه حوزه راه، آب و مرز نیازهای جدی دارد و یکی از درخواست های اصلی مطرح شده پیگیری برای اختصاص ردیف های اعتباری برای پروژه های این سه حوزه است.

وی با اشاره به قول های مساعد داده شده برای اختصاص اعتبارات مناسب به پروژه های بخش راهسازی استان کردستان گفت: بزرگراه کرمانشاه - میاندآوب با اولویت محور سقز - سنندج، راه آهن همدان - سنندج، جاده سنندج - مریوان، اختصاص اعتبار برای تکمیل سدهای نیمه تمام و شبکه های پایان از جمله درخواست استان کردستان بوده است.

وی به ظرفیت های استان کردستان در حوزه مرز اشاره کرد و افزود: تقویت زیرساخت های لازم برای توسعه فعالیت های تجاری در مرزهای رسمی و بازارچه های استان کردستان نیز از دیگر مطالبات مطرح شده از سوی مسئولان استان بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان یادآور شد: همچنین در جریان سفر رئیس جمهور به استان کردستان یکی از مهمترین پروژه های استان در حوزه انتقال آب سد آزاد به سد قشلاق سنندج به بهره برداری می رسد.

وی در پایان گفت: انتظار می رود که در سایه نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به استان کردستان زمینه برای توسعه استان بعد از سفر رئیس جمهور فراهم شود چرا که هم کردستان ظرفیت های خوبی در اختیار دارد و هم اینکه مردم این استان لایق خدمگذاری بهتری هستند.

رئیس جمهور به همراه شماری از اعضای هیئت دولت روز یکشنبه چهارم مرداد ماه به استان کردستان سفر می کند.