به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهرتی فر شنبه در جلسه امور عشایر استان در ابتدا با اشاره ای به موفقیت مذاکره کنندگان هسته ای کشور گفت: با وجود این موفقیت باید در داخل کشور نیز شاهد اتحاد ملی باشیم و تمامی نیروهای و جناح های سیاسی به دور از تعصب در کنار یکدیگر بوده و برای اعتلای کشور بکوشند.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس گفت: همه ما برای برگزاری انتخاباتی باشکوه آماده شده ایم و در این مسیر تمامی احزاب و جریان های سیاسی، مردم، رسانه ها و دیگر ارگان ها باید همکاری لازم را برای برگزاری این انتخابات داشته باشند.

شهرتی فر ادامه داد: از سویی اگر خواستار انتخابات موفق در کشور هستیم باید در زمینه بالا بردن اطلاعات و آگاهی های مردم جامعه تلاش کنیم و افرادی برای نمایندگی مردم در مجلس انتخاب شوند که جزو آگاه ترین و متعهدترین افراد باشند.

فرماندار تبریز با بیان اینکه باید خود مردم را درگیر موضوعات اجتماعی و حل مشکلات کشور کنیم، گفت: با برگزاری جلساتی بین مسئولان نمی توان شاهد حل برخی مشکلات بود که نمونه آن در موضوع احیای دریاچه ارومیه به خوبی مشهود است که باید در این زمینه خود مردم و نهادهای مردمی را وارد عرصه کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر در نظر گرفتن زمینه علمی در موضوعات مختلف جامعه گفت: هم اکنون برخی روش های سنتی جایگاه خود را در روند مدیریت از دست داده است و در شرایط کنونی اگر خواستار توسعه هستیم باید علم و فناوری را با شرایط بومی تلفیق کنیم تا شاهد جامعه ای پایدار و پیشرفته باشیم.

شهرتی فر با اشاره به نقش عشایر در امور سیاسی مهم کشور گفت: نقش عشایر در تمامی صحنه های مهم کشور و به خصوص سال های دفاع مقدس محرز است اما اینکه هم اکنون و در شرایط کنونی باید چه رفتاری با زندگی عشایری داشته باشیم نیازمند مطالعات گسترده است.

فرماندار تبریز ادامه داد: در این راستا باید توجه ویژه ای به مصلحت عمومی و ملی داشته باشیم تا برایمان روشن شود که چگونه امور عشایر را به پیش ببریم.

وی افزود: به طور مثال باید بر روی سرنوشت کودکان عشایر مطالعاتی صورت گیرد که این کودکان در کوچ های دراز مدت خود چگونه می توانند به تحصیل بپردازند و استعدادهای خود را شکوفا کنند.

بیش از ۱۳ هزار خانوار در آذربایجان شرقی زندگی عشایری دارند

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: هم اکنون ۱۳ هزار و ۲۹۵ خانوار زندگی عشایری دارند و این تعداد سبب شده است تا استان آذربایجان شرقی یکی از مناطق عشایری کشور محسوب شود.

سید محمدحسن آل‌هاشم ادامه داد: این تعداد از خانوارها حدود دو درصد از جمعیت کل استان را تشکیل می دهند که می توان شهرستان های کلیبر، خداآفرین، سراب، هریس، ورزقان و چاراویماق را از جمله شهرستان های دارای زندگی عشایری دانست.

وی با اشاره به مشکلاتی در میان جامعه عشایر استان گفت: متاسفانه فعالیت فرهنگی و هنری در بین جامعه عشایر بسیار کم رنگ است و از سوی دیگر اداره امور عشایر استان نیز برای ارائه خدمات به عشایر استان با مشکلاتی همچون کمبود اعتبارات مواجه است.

آل هاشم در خصوص نقش عشایر در تولیدات صنایع دستی و محصولات دامی در کشور و استان گفت: سالانه شاهد بافته شدن ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع ورنی توسط عشایر استان هستیم و این افراد در تولید دیگر صنایع دستی نیز نقش بسیار بالایی دارند.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی افزود: همچنین در امور دامی نیز عشایر حدود ۲۰ درصد از مواد پروتئینی استان را تولید می کنند.