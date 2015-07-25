۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه:

همایش «اصول و فنون مذاکره روز دنیا» در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه، کیوان کاشفی از برگزاری همایش «اصول و فنون مذاکره روز دنیا» در کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار داشت: این همایش از ساعت ۱۷ روز پنج شنبه هفته جاری مصادف با هشتم مرداد ماه برگزار خواهد شد.

کاشفی خاطر نشان کرد: همایش مذکور با حضور دکتر منصور رحمانی، دکترای علوم سیاسی از فرانسه، رایزن مطالعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلستان و وابسته مطالعاتی سفارت ایران در سوئد برگزار می شود.

کاشفی با بیان اینکه شرکت در این همایش برای عموم رایگان است، گفت: هزینه برگزاری آن از سوی اتاق بازرگانی کرمانشاه پرداخت شده است.

وی یادآور شد: علاقمندان برای ثبت نام می توانند تا روز برگزاری همایش همه روزه در ساعات اداری با شماره ۳۸۲۱۰۰۲۲ واحد مرکز مطالعات اتاق بازرگانی تماس بگیرند.

