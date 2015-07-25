۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

اعدام خطیب یکی از مساجد موصل به دست داعش

گروه تروریستی داعش، امام جماعت و خطیب مسجد الصالحین در غرب موصل را گردن زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تروریستی داعش روز جمعه «شیخ مشیر النقشبندی»، امام جماعت مسجد «الصالحین» در غرب موصل را به جرم نشر تعالیم دینی مخالف با موازین تعیین‌ شده داعش  گردن زد.

روز دوشنبه گذشته نیز داعش«شیخ نجم الدین کنعان الجبوری»، امام جماعت مسجد «الحمید» شهر موصل را با شلیک گلوله به سرش به اتهام نافرمانی اعدام کرد.

تاکنون صدها تن از اهالی موصل به بهانه‌های مختلف توسط گروه تروریستی داعش اعدام شده‌اند.

