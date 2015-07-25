به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست صبح کتاب خیمه با موضوع نقد و بررسی کتاب‌های در موضوع عاشورا سه‌شنبه ۶ مردادماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل جدید بنیاد دعبل خزاعی برگزار می‌‌شود. موضوع این نشست، کتاب «تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا» اثر حجت‌الاسلام مهدی پیشوایی و همکارانش است که توسط موسسه پژوهشی امام‌خمینی منتشر شده است. در این نشست محمدرضا سنگری و محمد اسفندیاری ناقدان کتاب خواهند بود. حضور در این نشست برای عموم علاقمندان آزاد است.

این نشست در بنیاد دعبل واقع در خ فلسطین شمالی. بالاتر از میدان فلسطین. بن‌بست سعیدی. پ۲ برگزار می شود.