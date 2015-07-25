گلایه نماینده فریدن از کم توجهی مسئولان به مناطق محروم اصفهان

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون مشکلات حوزه انتخاب خود که در طول سال های گذشته توسط مسئولان استان به آنها توجه نشده است، اظهار داشت: ما در استانی قرار داریم که از دیدگاه دولتی برخوردار محسوب می شود و این در حالی است که ۴ شهرستان حوزه انتخابی من شامل فریدن، فریدو نشهر، بویین میاندشت و چادگان جزو مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته است.

وی افزود: همین امر موجب شده تا امکاناتی که به شهرستان های محروم استان با برچسب برخوردار تعلق پیدا می کند ۷ تا ۸ برابر کمتر از استان های محروم در جوار این ۴ شهرستان باشد و این موضوع مشکلات متعددی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی این منطقه ایجاد کرده است.

هزار تومان نیز در زندگی مردم سرنوشت ساز است

نماینده فریدن، فریدون شهر، بویین میاندشت و چادگان با اشاره به فاصله ۲۰۰ کیلومتری این مناطق تا مرکز استان بیان داشت: به همان میزان که فاصله محل انتخابی من با مرکز استان زیاد است به همان اندازه نیز فاصله اعتبارات این شهرستان ها با مرکز استان و محرومیت اضافه شده است به گونه ای که خداوند گواه است که برای مردم این شهرستان ها گاه هزار تومان نیز سرنوشت ساز است.

وی نگرش مسئولان استانی به این منطقه را منفی و اسفبار دانست و ابراز داشت: متاسفانه نگاه مسئولان به این منطقه بدین شکل است که اگر فایده‌ای برای مرکز استان داشته باشد آن را خوب توصیف می کنند در غیر این صورت کسی برای این نقاط ارزشی قائل نیست و گویی از جغرافیای اصفهان خارج شده اند.

اسفنانی با ابراز تاسف از اینکه مسئولان گویی، فریدن، فریدون شهر، چادگان، بویین میاندشت، را تنها برای منابع آبی آن می خواهند، گفت: سالانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب مازاد از این منطقه خارج می شود و به استان های دیگر یا دیگر نقاط استان می رود.

وی اضافه کرد: در این شرایط پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی حتی یک واحد صنعتی در این منطقه فعال نشده است و تنها چند واحد به اصطلاح نیم بند صنعتی که در هر لحظه امکان تعطیلی آنها وجود دارد، فعالیت می کند.

نماینده فریدن، فریدون شهر، بویین میاندشت و چادگان تاکید کرد: دردا که در صحبت با کارآفرینانی که برای سرمایه گذاری در این منطقه مراجعه می کنند متوجه شدم که این افراد زمانی که برای دریافت مجوز به مسئولان موردنظر مراجعه می کنند با این دیالوگ تکراری روبرو می شوند که «آیا حیف نیست که در مناطقی همچون فریدن و فریدون شهر سرمایه گذاری کنید در حالی که به طور مثال در فلان منطقه سال دیگر ارزش افزوده ملک چند برابر می شود».

ضرورت راه اندازی واحدهای صنعتی در منطقه فریدن

وی با بیان اینکه شغل اصلی مردم این منطقه دامداری و کشاورزی است که درسال های اخیر با مشکل کم آبی دچار مشکلاتی شده است، ابراز داشت: صحبت مسئولان این است که هیچ واحد صنعتی در این منطقه فعال نشود، و این در حالی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی ۱۰ سال است نرخ اشتغال در ایران به ویژه در بخش دولتی صفر بوده و بر این اساس در این منطقه نیز افراد محدودی از مردم در ادارات دولتی مشغول کار بوده اند که با این وضعیت پس مردم این شهرستان برای گذران زندگی خود چه باید بکنند.

اسفنانی با تاکید بر لزوم راه اندازی صنایع مختلفی همچون زنبورداری، گردشگری و کارخانه جات صنعتی در این منطقه تصریح کرد: با رشد جمعیت ۲.۵ تا ۳ درصدی کشور جمعیت ۳۰ میلیونی ایران در سال ۹۰ اکنون به ۷۰ میلیون نزدیک می شود و بر این حساب باید جمعیت این شهرستانها نیز افزایش می یافت.

وی افزود: این در حالی است که جمعیت ۴ شهرستان این منطقه ۲۵۰ هزار نفر بوده که پس از ۳۵ سال به ۱۵۰ هزار نفر رسیده است چرا که اشتغال و درآمدی وجود ندارد و جوانان برای امرار معاش و ازدواج مجبور به رفتن به مراکز استان هستند.

نماینده فریدن، فریدون شهر، بویین میاندشت و چادگان تاکید کرد: جای تعجب است که مسئولان حاضراند ۱۰ برابر هزینه برای مهاجرت جوانان را خرج کنند اما یک دهم این هزینه را برای ایجاد اشتغال در این منطقه سرمایه گذاری نکنند.