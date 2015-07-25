به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بهنام قنبری سرپرست هیأت گمانه زنی به منظور خوانا سازی و پیگردی در زمین های غرب بنای چلپی اوغلی شهرستان سلطانیه افزود که با انجام طرح ساماندهی بناو تصمیم به ایجاد فضای سبز در حاشیه غربی آن پیش از هرگونه دخل و تصرف و فضا سازی نیاز به انجام گمانه زنی به منظور روشن شدن وضعیت لایه ها و آثار بر جای احتمالی احساس می شد. با شروع کار و برای رسیدن به نتیجه بهتر در چهار نقطه از زمین های غرب بنا چهار ترانشه ایجاد شد.

این باستان شناس با اشاره به نام گذاری ترانشه ها با اعداد رومی از Iتا IV گفت: ترانشه I در شمالی ترین بخش محوطه و در ابعاد ۵ در ۴ متر ایجاد شد. در کاوش این ترانشه تا کنون آثاری از فضاهای استقراری مربوط به دو فاز جداگانه شناسایی شده است.

به گفته قنبری فاز اول شامل تنورهای ایجاد شده در زمین است که لایه های بر جای زیرین را بریده و تخریب کرده اند، فاز دوم شامل دیوارهای سنگی و فضاهای کوچکی است که با استفاده از سنگ و آجر ساخته شده اند.

سرپرست هیأت گمانه زنی به منظور خوانا سازی و پیگردی در زمین های غرب بنای چلپی اوغلی شهرستان سلطانیه تصریح کرد که درون یکی از این فضاها یک خمره بزرگ قرار گرفته که دقیقا چسبیده به دیواره غربی ترانشه است. در کاوش ترانشه II نیز شواهدی از چند دیوار سنگی که فضاهای مختلفی را تشکیل داده اند شناسایی شدکه درون یکی ازین فضاها دو تنور قرار گرفته که نشان از استفاده کارگاهی یا محل پخت و پز در این قسمت است.

به گفته قنبری در نیمه غربی ترانشه هم بقایای یک کف آجر فرش و سنگ فرش به دست آمده است. از کاوش ترانشه III تا کنون هیچ بقایای معماری و یا آثار برجایی به دست نیامده است.

قنبری سازه بزرگ با پلان دایره ای بدست آمده از ترانشه IV را جالب ترین آثار معماری به دست آمده تا این لحظه اعلام کرد که شامل سکوهای هشتی شکلی است که در بین هر کدام از آنها فضای باریک راهرو مانندی وجود دارد.

به گفته او در مرکز این فضای مدور یک چاه وجود دارد و به دور چاه ستون ها یا پایه های آجری به تعداد زیاد قرارگرفته است. پلان کامل این بنا فعلا به صورت کامل از زیر خاک بیرون نیامده است و کاوش در این ترانشه همچنان ادامه دارد. مقبره و خانقاه چلپی اوغلو بنایی آجری است که در شهرستان سلطانیه و در جنوب غربی مقبره الجایتو (گنبد سلطانیه) واقع شده و یکصد و شصت و هفتمین اثر تاریخی به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی ایران است. این بنا توسط مرید نامدار جلال الدین رومی؛ یکی از بزرگ ترین حکیمان و عارفان ایران، در قرن ۸ ه. ق ساخته شده و ارتفاع آن ۱۶ متر و قطر دهانه آن ۶ متر است. چلپی اوغلو در سال ۷۱۶ ه. ق بر اثر بیماری در گذشت.

گمانه زنی به منظور خوانا سازی و پیگردی در زمین های غرب بنای چلبی اوغلی شهرستان سلطانیه با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از شانزدهم خرداد شروع شد.