به گزارش خبرنگار مهر، حشمت کوشکی ظهر شنبه در نشست خبری بیان کرد: زمین برای احداث این مرکز پیش‌بینی‌شده و رشته‌هایی که در این مرکز ارائه می‌شوند تقاضامحور خواهد بود البته هم‌اکنون نیز در رشته‌های لوله‌کشی صنعت، جوش آرگون و دیگر رشته‌های مختلف نفت آموزش‌هایی در استان ارائه می‌شود ولی با احداث این مرکز در رشته‌های مختلف به شکل تخصصی آموزش‌هایی ارائه خواهد شد.

وی گفت: یکی از ضعف‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ناشناخته بودن آموزش‌های آن در بین آحاد جامعه بوده و این در حالی است که آموزش‌های این سازمان در بین اقشار مختلف جامعه ازجمله صنایع، صنوف و دانشگاه‌ها وجود دارد.

سرپرست آموزش فنی و حرفه‌ای فارس بابیان اینکه روی بحث‌های سخت‌افزاری آموزش فنی و حرفه‌ای در استان کارشده است، گفت: در حال حاضر بیشتر توجه ما به توسعه آموزش‌ها، به‌روزرسانی تجهیزات و تعامل و همکاری با ادارات و آموزشگاه‌ها قرارگرفته است.

کوشکی یادآور شد: ۵۰ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای دولتی در فارس وجود دارد که پنج مرکز آن در شیراز است و از ۷۰۰ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد استان نیز ۴۳۰ مرکز در شیراز قرار دارد.

بیش از ۳ میلیون نفر ساعت در مراکز دولتی آموزش دیدند

وی افزود: طی سه ماه اول سال جاری عملکرد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای دولتی در استان آموزش ۱۳ هزار و ۵۸ نفر دوره و سه میلیون و ۷۱۸ هزار و ۵۲۹ نفر ساعت و عملکرد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد نیز آموزش ۱۲ هزار و ۴۴۹ هزار نفر دوره و دو میلیون و ۴۳۷ هزار و ۹۴۸ نفر ساعت بوده است.

سرپرست آموزش فنی و حرفه‌ای فارس رشته‌های برق و الکترونیک، مکانیک، جوشکاری، کامپیوتر و ام دی اف را از رشته‌هایی ذکر کرد که در سطح استان نسبت به سایر رشته‌ها استقبال‌های بیشتری از آن‌ها شده است.

کوشکی اظهار داشت: در استان فارس ۳۱۴ کارگاه ثابت شهری، ۸۴ کارگاه جوار شهری، ۱۳۰ کارگاه جوار روستایی، ۳۰ کارگاه عشایر، یک کارگاه جوار صنعت، پنج کارگاه جوار صنایع بین کارگاهی، ۲۰ کارگاه جوار اصناف، ۶۵ کارگاه جوار دانشگاه، ۶۰ جوار پادگان و ۷۰ کارگاه جوار زندان وجود دارد.

وی بابیان اینکه راه‌اندازی رشته‌های مختلف در فنی و حرفه‌ای فارس به‌جای عرضه محوری متکی بر تقاضامحوری است، گفت: در بعضی از آموزشگاه‌های آزاد رشته‌هایی کامپیوتر و خیاطی و از این قبیل حتی صندلی‌های خالی وجود دارد ولی در رشته‌های دیگر مانند مکانیک، ام دی اف و جوشکاری که هنوز اشباع‌نشده‌اند از ارائه مجوز به علاقه‌مندان برای راه‌اندازی آموزشگاه‌ها استقبال می‌کنیم.

سرپرست آموزش فنی و حرفه‌ای فارس با اشاره به راه‌اندازی مرکز آموزش هتلداری و گردشگری فارس و آماده بودن اسکلت این مرکز، بیان کرد: به پایان رسیدن ساخت این مرکز وابسته به اعتباری است که به آن تزریق می‌شود و با صحبت‌هایی که با پیمانکار پروژه انجام‌شده به‌زودی کارهای ساخت این مرکز دوباره از سر گرفته خواهد شد.

اعزام تیک رباتیک فارس به مسابقه بین‌المللی مهارت برزیل

کوشکی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری مسابقه ملی مهارت در استان طی پنج‌شنبه و جمعه همین هفته خبر داد و افزود: یک تیم رباتیک شامل ایمان عرب پور و علی زارعی به نمایندگی از فارس در مسابقات بین‌المللی مهارت برزیل ۲۰۱۵ حضور خواهند یافت.

وی همچنین با اشاره به برگزاری هفته مهارت طی سوم تا نهم مردادماه، به اعلام برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای این هفته پرداخت و گفت: از ششم الی نهم مرداد نمایشگاهی از توانمندی‌ها و دستاوردهای فنی و حرفه‌ای استان شامل حدود ۲۵ غرفه در پارک بعثت شیراز برگزار می‌شود.

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های فنی و حرفه‌ای در شیراز

سرپرست آموزش فنی و حرفه‌ای فارس بابیان اینکه ساعات بازدید از این نمایشگاه هرروزه از ۱۸ الی ۲۳ است، گفت: در حاشیه این نمایشگاه در بعضی از رشته‌ها و به‌ویژه در رشته کامپیوتر برای علاقه‌مندان آموزش‌هایی برگزار می‌شود که تقریبا دوساعته هستند.

کوشکی گفت: طی این مدت همایشی با موضوع کارآفرینی نیز در مرکز شماره یک شیراز برگزار می‌شود که ویژه کارآموزان است.

وی افزود: متن مشترکی درباره فنی و حرفه‌ای به روسای مراکز ارسال‌شده، تا آنان با هماهنگی‌هایی که با امام‌های جماعت مناطق خود انجام می‌دهند، زمینه ارائه خطبه‌ای دراین‌باره در جمعه این هفته در نمازهای جمعه سطح استان فراهم شود.

سرپرست آموزش فنی و حرفه‌ای فارس از توزیع ۱۰۰ هزار بروشور در سطح استان برای آشنایی مردم با فعالیت‌های فنی و حرفه‌ای خبر داد و افزود: مردم می‌توانند با ارسال پیامک به شماره‌ای که روی این بروشور درج‌شده، در قرعه‌کشی در نظر گرفته‌شده نیز شرکت کنند که درنهایت به ۱۰۰ نفر هدایایی تعلق خواهد گرفت.