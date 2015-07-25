به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس «مبهم مطلق» عصر روز پنجشنبه اول مرداد ماه با آثاری از فاطمه عزیزی، فاطمه کوه‌بر، یاسمن بقایی، طناز رحیم، ریحانه مقامی و نیما موسوی در خانه عکاسان جوان افتتاح شد.

این آثار زیر نظر رسول اولیازاده با گرایش عکاسی آبستره و سوررئال در مقابل چشم بازدیدکنندگان قرار گرفت و هنرمندانی چون چون علی آذرنیا، احمد نصیرپور، محمد بابایی، قاسم محمدی و منوچهر یگانه‌دوست در این مراسم افتتاحیه حضور یافتند.

این نمایشگاه تا هفتم مرداد ماه ۱۳۹۴ در خانه عکاسان جوان واقع در کوچه‌ چهارم خیابان یوسف آباد پلاک ۳ واحد ۳ دایر و میزبان علاقمندان است.