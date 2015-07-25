ساخت حوزه علمیه در کهک آغاز شد/ درخواست کمک از خیرین

حجت‌الاسلام سیدحسین میرمومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حوزه علمیه امام سجاد(ع) در ابتدای شهر کهک جانمایی شده و روند ساخت آن در روزهای اخیر با انجام عملیات گودبرداری توسط کارشناسان معدن منگنز آغاز شد.

وی با اشاره به پتانسیل‌های مناسبی که از نوجوانان و جوانان مستعد در کهک وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که آینده درخشانی در انتظار حوزه علمیه امام سجاد(ع) خواهد بود.

موسس حوزه علمیه امام سجاد(ع) با بیان اینکه مرکز مشخصی برای کمک به ساخت این حوزه وجود ندارد، اظهار کرد: عملیات ساخت این حوزه با کمک ۱۰ میلیون تومانی از سوی یکی از خیرین آغاز شده و ما برای ادامه ساخت این حوزه نیاز به حمایت خیرین داریم.

حجت‌الاسلام میرمومنی تاکید کرد: حوزه علمیه امام سجاد(ع) از تمامی امکانات یک حوزه علمیه فعال همچون کلاس‌های درس، خوابگاه، سالن غذاخوری و... بهره‌مند خواهد بود.