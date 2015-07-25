عکاسان برگزیده فارس معرفی می شوند

رئیس اداره سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روند برگزاری این آیین مدتی است که با چاپ پوسترهایی اعلام شده که قرار بود اردیبهشت سال جاری همزمان با هفته گرامیداشت شیراز برگزار شود، اما این امکان فراهم نشده است.

بهروز مرامی با بیان اینکه ایده برگزاری این مراسم از سوی خانه فرهنگ جاودان از موسسه های فرهنگی زیر مجموعه ارشاد فارس مطرح شده است، گفت: آیین معرفی عکاسان برگزیده سال استان فارس با همکاری بنیاد پژوهشگران جوان شیراز برگزار خواهد شد که مقدمات انتخاب عکاسانی که سال ۱۳۹۳ در محافل هنری و جشنواره های عکس داخلی و خارجی افتخار آفرینی کردند به اتمام رسیده است.

وی با اعلام اینکه نمایندگانی از انجمن عکس شیراز، خانه فرهنگ جاودان و بنیاد پژوهشگران جوان در انتخاب عکاسان برگزیده سال ۱۳۹۳ فارس نقش دارند، افزود: البته انتخاب عکاسان برگزیده فارس نیازمند بسترهایی است زیرا صرف انتخاب باعث نمی شود که ایرادی به این کار وارد نشود.

مرامی عنوان کرد: با به پایان رسیدن کار انتخاب عکاسان از میان شرکت کنندگانی که به فراخوان پاسخ دادند، به زودی تاریخ برگزاری آیین تقدیر و معرفی عکاسان برگزیده سال ۹۳ استان فارس اعلام می شود.

