به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت سومین سالگرد پرفسورمحمد حسن گنجی با بیان این مطلب بیان کرد: جای بسی تأسف است که دانشمندی در سرار جهان شناخته شده و قدردانی شود اما در میهن و زادگاه خود آنطور که شایسته است قدردانی نشود.

وی با اشاره به حضور کمرنگ جوانان در مراسم گرامیداشت سومین سالگرد پرفسور گنجی عنوان کرد: هنوز نتوانسته‌ایم شخصیت پروفسور گنجی و سایر مشاهیر استان را به خوبی به جامعه بشناسانیم

وی با بیا اینکه باید از زحمت‌های این پروفسور که ارزش‌های زیادی برای جهان دارد به مراتب بیشتر قدردانی شود، ادامه داد: باید با حضور در این مراسمات و بیان خاطرات ایشان، پروفسور گنجی را هرچه بیشتر به جامعه معرفی کنیم.

خدمتگزار ادامه داد: نباید این قدردانی‌ها به برگزاری این جلسات اکتفا شود و اساتید و دبیران باید به بیان خاطرات و نوشته‌های ایشان بپردازند.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید براینکه باید مقالات، حرف‌ها و نوشته‌های ایشان و دیگر دانشمندان به گوش همه مردم برسد، اظهار داشت: هرکدام از رفتار این دانشمندان بزرگ حاوی دنیایی از معنا است.

وی گنجی را الگویی برای جامعه معرفی و تصریح کرد: امید است جوانان و عموم مردم تلاش‌های پرفسور گنجی در راستای کسب علم و دانش را سرلوحه خویش قرار داده و از علم این دانشمند بزرگ استفاده کنند.

خدمتگزار با بیان اینکه این استاد بزرگ فردی خودباور و متکی به خود بودند، اظهار داشت: اگر این ویژگی خوداتکایی و خودباوری را نداشت به درجات بالای علم و دانش دست نمی‌یافت.

این مقام مسئول ادامه داد: جوانان نیز باید با سرلوحه قرار دادن این ویژگی پروفسورگنجی، قله‌های رفیع علم و دانش را فتح کنند و به رتبه‌های بالای علمی برسند.

ایران در علم و دانش گوی سبقت را از کشورها ربود

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه پرفسور گنجی پدر علم جغرافیای نوین و هواشناسی است، اظهار کرد: بزرگ‌ترین اندیشمندان جهان ازکشور ایران برخاسته‌اند و این از افتخارات همه مردم ایران است.

حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی با بیان اینکه ایران در علم و دانش گوی سبقت را از کشورها ربوده است، بیان کرد: ایرانیان سهم بالایی در تواید علم و ایجاد تمدن بزرگ اسلامی داشته‌اند.

وی با اشاره به تشکیل فرهنگ و تمدن غرب، ادامه داد: هم اکنون تمدن غربی بر پایه تمدن بزرگ اسلامی ایران شکل گرفته است.

حجت الاسلام عبادی پروفسور گنجی را الگویی برای ایران و جهان در بسیاری از کارهای علمی دانست و افزود: ایرانیان با الگوبرداری از این عالم بزرگ، اهل علم و دانش هستند و اسلام به عنوان کامل‌ترین و جامع‌ترین علم است که به آن‌ها عرضه می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: امید است تمای ابعاد زندگی پروفسور گنجی الگویی برای مردم و جوانان به خصوص جوانان خراسان جنوبی باشد.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های علمی خراسان جنوبی، بیان داشت: اهتمام مردم خراسان جنوبی در علم و دانش و توجه آن‌ها به کسب آن در طول تاریخ زبانزد خاص و عام بوده است.

وی با اشاره به همجواری خراسان جنوبی با افغانستان اظهار داشت: به دلیل شاخصه بالا و پررنگ نیروی انسانی در این استان است که از امن‌ترین استان‌ها شناخته شده است.