جشنواره سراسری «رویش» در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امیری ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان از برگزاری جشنواره ابتکارات و اختراعات غرب کشور در شهریور ماه خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره با عنوان (جشنواره رویش زاگرس) و با هماهنگی استان های غرب کشور برگزار می شود.

وی عنوان کرد: بنیاد ملی نخبگان هر ساله در راستای ایجاد انگیزه میان مخترعین کشور جشنواره هایی برگزار می کند که در این جشنواره ها مخترعین یافته های خود را در سطح کشور معرفی کرده و از یکسری تسهیلات بنیاد ملی نخبگان استفاده می کنند.

برگزاری جشنواره رویش برای اولین بار در لرستان

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان لرستان با اشاره به اینکه جشنواره رویش برای اولین بار در استان لرستان برگزار خواهد شد بیان داشت: برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی برای مخترعین لرستانی بوده تا توانمندی های خود را به معرض نمایش گذاشته و بتوانند از حمایت های بنیاد ملی نخبگان استفاده کنند.

امیری با بیان اینکه اختراعات معرفی شده در جشنواره رویش در سه سطح مورد بررسی قرار می گیرند به ویژگی های هر سطح این جشنواره اشاره کرد و افزود: در سطح سوم این جشنواره بحث تازگی اختراع در سطح ملی و بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته و اگر اختراع مورد نظر تکراری باشد هیچگونه امتیازی به آن تعلق نخواهد گرفت.

وی توجه به طول عمر فناوری حاصل از اختراع، مشهود بودن آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختراع در جامعه و قابلیت ورود اختراع به بازار را از ویژگی های مورد نظر سطح سوم جشنواره رویس خواند و اضافه کرد: اختراع حضور یافته در سطح سوم جشنواره بایستی قابلیت تجاری سازی در حوزه وسیع و ایجاد ارزش افزوده را داشته باشد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان لرستان ادامه داد: اگر اختراعی مشمول ویژگی های سطح سوم جشنواره رویش باشد علاوه بر دریافت جایزه نقدی تسهیلاتی برای توانمندسازی اختراع مورد نظر به مخترع داده خواهد شد تا این شخص بتواند تولید خود را در مجامع ملی و بین المللی عرضه کرده و بنیاد ملی نخبگان کمک خواهد کرد مخترع یک شرکت دانش بنیان نوپا تاسیس کند.

امیری به ویژگی های اختراعات سطح دوم جشنواره رویش اشاره کرد و گفت: در این سطح مخترع می بایست قدرت تجاری سازی اختراعش را داشته و مجوزها و استانداردهای داخلی و خارجی را از مجامع ملی و بین المللی کسب کند.

وی تاسیس شرکت دانش بنیان توسط مخترع را از پیش شرط های حضور وی در سطح دوم جشنواره رویش دانست و اظهار داشت: در سطح دوم جشنواره میزان پیشرفت اختراع در زمینه سرمایه گذاری و بازاریابی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و مخترع پس از گرفتن تائیدیه این سطح مشمول حمایت های بنیاد ملی نخبگان از جمله کمک مالی برای آشنایی با روند سرمایه گذاری و بازاریابی قرار می گیرد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان لرستان کسب مجوزهای علمی ملی و بین المللی اختراع را لازمه حضور مخترع در سطح یک جشنواره رویش دانست و تصریح کرد: مخترع سطح یک فردی استکه توانایی تولید و فروش محصول خود را پیدا کرده و محصول وی قابلیت صادرات را داشته باشد همچنین این فرد بایستی با جذب سرمایه گذار زمینه را برای تولید انبوه اختراع خود فراهم کند.

حمایت از مخترعان سطح یک جشنواره

امیری به نحوه حمایت از مخترع سطح یک جشنواره رویش اشاره کرد و افزود: این مخترع علاوه بر دریافت جوایز نقدی تسهیلاتی برای بازاریابی محصول خود از سوی بنیاد ملی نخبگان دریافت خواهد کرد همچنین این بنیاد ۱۰ درصد این محصول را به عنوان خریدار از مخترع خریداری می کند.

وی ارائه تسهیلات نظام وظیفه را از دیگر حمایت های بنیاد ملی نخبگان از مخترعین سطح یک خواند و اضافه کرد: دانشجویان مخترع سطح یک جشنواره رویش مشمول ارتقاء تحصیلی و اساتید مخترع سطح یک مشمول آیین نامه ارتقاء اعضای علمی قرار خواهند گرفت.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان لرستان اولین شرط حضور مخترعین در جشنواره رویش را داشتن گواهی ثبت اختراع محصول آن ها از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانست و گفت: افراد حاضر در این جشنواره نبایستی بیشتر از سه سال از گواهی ثبت اختراع آن ها گذشته باشد.

امیری یاداور شد: در جشنواره رویش زاگرس تمامی مخترعین از سراسر کشور می توانند حضور داشته باشند و استان های هم پهنه لرستان در این جشنواره همدان، کرمانشاه، کردستان و ایلام خواهند بود.

وی شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر را از وظایف اصلی بنیاد ملی نخبگان برشمرد و اظهار داشت: مفهوم نخبه با استعداد برتر متفاوت بوده و به کسی نخبه می گویند که در جامعه اثرگذار بوده و توانایی ایجاد اثر درحوزه های علم و فناوری جامعه را داشته باشد در حالیکه استعادا برتر فردی است که توانایی نخبه شدن را دارد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان لرستان با بیان اینکه افق دید برخی مخترعین کوتاه بوده و این دسته افراد تنها به دنبال گرفتن جایزه هستند عنوان کرد: بنیاد ملی نخبگان این آمادگی را دارد که برای نخبگان با ارائه تسهیلات مختلف شرایطی را فراهم کند که این افراد اختراع خود را در سطح ملی و بین المللی تجاری سازی کنند.

فعالیت 300 مخترع در لرستان

امیری به اقدامات بنیاد ملی نخبگان در خصوص بیمه نخبگان اشاره کرد و افزود: بنیاد ملی نخبگان در این راستا تفاهم نامه هایی با بیمه های مرتبط امضا کرده تا از این طریق افرادی که مشمول حمایت های بنیاد هستند از خدمات بیمه ای بهره مند شوند ...

وی با اشاره به اینکه ۱۲ نخبه برجسته همچون آیت الله بروجردی، آیت الله کمالوند، سید جعفر شهیدی، مهرداد اوستا و ...در استان لرستان وجود دارد اضافه کرد: تعداد نخبگان استان ۱۳۰ و تعداد مخترعین آن ۳۰۰ نفر هستند.

بنا براین گزارش، جشنواره رویش زاگرس از ۱۷ تا ۱۹ شهریور ماه در دانشگاه لرستان برگزار خواهد شد و مهلت ارسال آثار از ۲۱ تیر تا یکم شهریور خواهد بود.