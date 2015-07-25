به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، بیلی باب تورنتون با امضای قرارداد جدیدش در مجموعه «محاکمه» دیوید ای.کلی بازی می‌کند.

بیلی باب تورنتون با درخشش خود در مجموعه «فارگو» نامزد جایزه امی شد و حالا همه منتظر نقش آفرینی او در مجموعه «محاکمه» هستند. پیش از این کوین کاستنر پیشنهاد بازی در این مجموعه را رد کرده بود.

این مجموعه به داستان یک وکیل دادگستری به نام بیلی مک براید (با بازی تورنتون) می پردازد که بعد از اخراجش از شرکت معتبری که خودش در تاسیس آن نقش داشته، از کارش دست می کشد و به مصرف الکل روی می آورد تا با پرونده ای مواجه می شود که او را در مقابل رییس سابقش قرار می دهد.

فیلمنامه این مجموعه را دیوید ای.کلی با همکاری جاناتان شاپیرو نوشته است. خبرها حاکی از این است که احتمالاً دیوید سمل کارگردان این مجموعه خواهد بود و دیوید ای.کلی، شاپیرو و راس فاینمن مدیریت اجرایی آن را بر عهده می گیرند.

دیوید ای.کلی در حال حاضر مشغول کار روی یک مجموعه کوتاه برای شبکه HBO با بازی نیکول کیدمن و ریس وایتر اسپون است که داستان آن اقتباسی از یکی از رمان های خودش با عنوان «Big Little Lies» است.