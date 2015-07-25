طرح هتلینگ بیمارستان «ابن سینا» دلفان در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر کوروش ساکی ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه دلفان با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۱۰ پزشک در سطح استان توزیع شده است افزود: این تعداد شامل پزشکان فوق تخصص، متخصص، دندانپزشک و عمومی بوده که بر اساس نیاز شهرستانهای استان و مرکز استان به صورت عادلانه برای خدمات رسانی به مردم استان توزیع شده است.

ساکی در دیدار با ائمه جمعه یکی از سیاست های دانشگاه علوم پزشکی لرستان را حضور مستمر رئیس و معاونین این دانشگاه به سایر شهرستانهای استان عنوان کرد و اظهار داشت : این اقدام در راستای رفع مشکلات و بالا بردن سطح خدمات رسانی به مردم استان در حوزه بهداشت و درمان همواره در دستور کار این دستگاه قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در همه بیمارستانهای استان تخصص های اصلی جراحی، اطفال، قلب و عروق و زنان وجود دارد اظهار داشت: این وضعیت بر اساس جمعیت سایر شهرستانها متغیر است و همواره دانشگاه علوم پزشکی استان برای افزایش و جبران کمبودها در سایر رشته ها برای توزیع به شهرستانهای استان تلاش کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تلاش در راستای پیشبرد اهداف عالی بهداشت در استان را از اولویت های این دانشگاه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر فضا سازی و زیبا سازی مناسب، طرح هتلینک، و سایر اقدامات عمرانی در بیمارستان ابن سینا در حال انجام است که با توجه به مشکلاتی که در این مرکز درمانی خدمات ارائه می شود سعی داریم در اسرع وقت چه از لحاظ تجهیزات و چه از لحاظ تامین نیروی متخصص برای رضایتمندی مردم و ارتقای سطح بهداشت و درمان در این منطقه اقدام کنیم.

ساکی انتقال درمانگاه تخصصی این بیمارستان را به مرکز شهر از دیگر برنامه های این دانشگاه عنوان کرد و اظهار داشت: این اقدام علاوه بر اینکه دسترسی مردم به درمانگاه آسان می شود موجب خدمات رسانی بهتر به بیماران بستری در بیمارستان و مراجعین به این درمانگاه نیز می شود.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه استان لرستان در حوزه بهداشت وضعیت بسیار خوبی دارد و در این حوزه کمتر با مشکل مواجه هستیم ادامه داد: امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده ای نزدیک شاهد رفع تمامی مشکلات و موانع توسعه بهداشت و درمان در استان باشیم.