به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور جمعی از نویسندگان، مترجمان، منتقدان و پژوهشگران ادبیات فانتزی و نیز اصحاب نشر مرتبط برگزار می‌گردد. در این برنامه ضمن سخنرانی چنی تند از مسئولان مسابقه و نیز صاحب‌نظران ادبیات، برندگان مسابقه اعلام و از آنها تقدیر خواهد شد.

داوری این دوره از مسابقه را خانم فرشته احمدی و آقایان محمد قصاع، آرمان آرین و احسان رضایی بر عهده داشته‌اند. نشست پایانی داوران جهت اعلام نتایج به دبیرخانه مسابقه هفته پیش در تهران برگزار شد.

در آیین اختتامیه سومین دوره مسابقه، همچنین از ناشر برتر این حوزه و نیز مترجمان و کتاب محبوب سال در این حوزه تقدیر به عمل خواهد آمد.

زمان برنامه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷ و مکان آن تهران، خیابان سید جمال‌الدین اسد آبادی، خیابان ۲۱، بوستان شفق، فرهنگسرای شفق است.