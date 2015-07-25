دلیل غیبت وزیر ورزش در نشست با اهالی فوتبال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خادم بعد از پایان دومین نشست بررسی خصوصی سازی باشگاه های ورزشی در خصوص غیبت وزیر ورزش در این جلسه، اظهار کرد: قرار بود آقای گودرزی به این جلسه بیایند ولی در هیات دولت یک مساله فوری پیش آمد و ایشان مجبور شد برای بحث بودجه به دولت بروند.

معاون وزیر ورزش درباره برگزاری این نشست و اینکه آیا جلسه با مسئولان مجلس ادامه خواهد داشت یا خیر؟ تاکید کرد: ادامه این جلسات بستگی به میزبان دارد و اینکه این جلسات باید در چه چارچوبی ادامه یابد. همین که مجلس به این موضوع ورود کرده بسیار موثر است و می تواند نقطه عطف ورزش ما باشد.

خادم با اشاره به بحث ناکامی واگذاری سرخ آبی ها تاکید کرد: سال گذشته زحمات زیادی کشیده شد که این دو باشگاه واگذار شوند در حالی که زیرساختهای واگذاری فراهم نبود. ما برای قانونمند کردن واگذاری تلاش کرده ایم ولی متاسفانه به خاطر عدم وجود زیرساخت‌ها این موضوع به سرانجام نرسید.

وی در ادامه درباره انتقاد بعضی از پیشکسوتان از جمله امیر عابدینی نسبت به حضورش در فوتبال و اینکه ورزش کشتی ارتباطی با فوتبال ندارد که خادم حالا مدیر آن شده، گفت: حتماً اگر از خود فوتبالی ها افراد توانمندتری باشند، می توانند مفیدتر باشند.

خادم در خصوص پرداخت بدهی های استقلال و پرسپولیس هم تصریح کرد: بنده تقصیری در این مورد ندارم.

وی در پایان درباره وضعیت انتخاب اسپانسر استقلال و پرسپولیس هم گفت: من در جریان این موضوع نیستم و در حیطه کاری من نیست. اوایل جلسه ای دراین باره داشتم که چیزی قطعی نشد و الان هم مسئولیتی در این باره ندارم.