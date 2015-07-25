سیدمهدی هاشمی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی در صحن مجلس طی هفته گذشته برای ارائه گزارش مذاکرات هسته‌ای وین اظهار داشت: به نظر می‌رسد کلیات صحبت های آقایان ظریف و صالحی قانع‌کننده بوده است، اما نمی توان درباره توافقی که ۱۰ الی ۱۲ سال در دست بررسی و مذاکره بوده است، در نتیجه یک جلسه اظهارنظر قطعی کرد.

وی افزود: به ویژه اینکه، متن جمع‌بندی برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» نیز تازه به مجلس تقدیم شده و باید بررسی تکمیلی بر روی آن صورت بگیرد، تا اظهارنظر قطعی توسط مجلس ارائه شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان کرد: جمع‌بندی مجلس نسبت به نتیجه مذاکرات در قالب کمیسیون ویژه بررسی برجام خواهد بود که این کمیسیون بررسی کارشناسی خود را انجام خواهد داد، اما صحن مجلس نظر قطعی را می‌دهد.

هاشمی همچنین درباره بخش‌هایی از متن برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه شورای امنیت که امکان بازگشت تحریم ها را فراهم می‌کند، گفت: نسبت به این موارد باید بررسی دقیقی صورت گیرد؛ شاید در رابطه با بخشی از آنها ایراد جدی نباشد، اما در عین حال ممکن است در رابطه با مواردی نیز اشکالات جدی مطرح باشد که البته همه اینها بستگی به پیوست‌هایی دارد که ارائه شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در هر صورت معتقدیم به طور قطعی، ابهاماتی در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت وجود دارد که باید بررسی و روشن شود.