رفع معضل بیکاری با ترویج آموزش های مهارتی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدباقر عبادی ظهر شنبه در نشست صمیمی با کارکنان، مربیان و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی اظهار کرد: در سال جاری مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان در دولت برای آموزش مهارت به روستاییان مصوب شده است.
وی، ارائه طرح آموزش مهارت به روستاییان را یکی از طرح های موفق فنی و حرفه ای عنوان کرد و گفت: آموزش مهارت به روستاییان میتواند بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع کرده و علاوه بر این تا حدودی برای آنها درآمدزایی داشته باشد.
نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دوای درد بیکاری روی آوردن به آموزشهای مهارتی است، بیان کرد: در حال حاضر جوانان ما برای جستجوی کار به دانشگاهها و مراکز عالی هجوم برده اند که دستگاههای فرهنگی باید کمک کنند تا جوانان به سوی مهارت و کارآفرینی روی آورند.
مسئولان فرهنگی زمینههای حضور جوانان در سایر حوزههای اشتغال فراهم کنند
حجت الاسلام عبادی به بیکاری ۴۳ درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی اشاره کرد و گفت: هجوم بیش از حد مدارج عالی به بازار کار و بیکاری هایی که در جامعه حاکم شده انگیزه جوانان را تا حدودی سلب کرده است.
وی با اشاره به هجوم سیل بیکاران دارای مدرک دانشگاهی به بازار کار، بیان داشت: در حال حاضر جامعه با شرایطی مواجه شده که به همه این افراد در بازار کار نیاز ندارد و عامل آن درست مدیریت نشدن برخی از امور بوده است.
نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر مسئولان فرهنگی بتوانند زمینههای حضور جوانان را در سایر حوزههای اشتغال فراهم کنند، جوانان تنها به امید کسب عزت و شرف راهی دانشگاهها نمیشوند که بعد از فارغالتحصیلی بیکار بمانند.
حجت الاسلام عبادی از عدم استقبال ایرانیان از مشاغل فنی انتقاد کرد و افزود:در حال حاضر ایرانیان از در دست داشتن پیچ و آچار در دست متنفرند این در حالی است که برخی از کشورهای غربی مانند لهستان راهکارهای کارآفرینی را به درستی دنبال میکنند.
کمر کارآفرینان را تسهیلات بانکی شکسته است
وی بر لزوم ارائه راهکارها برای توسعه و گسترش کارآفرینی در کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر راهکارهایی در حوزه اشتغال اندیشیده شده که امید است نتیجهبخش بوده و جامعه را تا حدودی از معضل بیکاری رهایی بخشد.
نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه کمر کارآفرینان را تسهیلات بانکی شکسته است، عنوان داشت: درخواست مدیرکل فنی و حرفهای استان مبنی بر راهاندازی صندوق اعتباری کارآموزی در مراکز شهرستانهای استان یک راهگشا خوب در این زمینه می تواند باشد.
حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه راهاندازی این صندوقها به نوعی بانکداری اسلامی بدون ربا است، بیان کرد: با راه اندازی این صندوق در واقع به جای اینکه ماهی دست مردم بدهند ماهیگیری به آنها آموزش داده میشود.
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