تغییرات در بدنه شهرداری جراحی بدون زخم برای التیام دردها بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در دوره مدیریت جدید شهرداری اصفهان رسانههای منتقد بایکوت نخواهند شد، اظهار داشت: از انتقاد سازنده استقبال خواهم کرد و البته باید توجه داشت که برخی مواقع انتقادها ظلم در حق مجموعه خانواده شهرداری که کارگران نیز بیشترین جمعیت آن را شامل میشوند، است و این امر قابل تامل نیست و رسانهها نیز باید این مهم را مورد توجه قرار دهند.
وی با بیان اینکه انتقاد صادقانه میتواند در راستای پیشرفت شهرداری کارآمد باشد، افزود: ما از انتقاد سازنده و صادقانه استقبال خواهیم کرد و آنها را مورد توجه قرار خواهیم داد.
شهردار اصفهان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر و تحولات ایجاد شده در شهرداری اصفهان اظهار داشت: هرگاه در راس نهادی تغییرات ایجاد میشود در خصوص بدنه آن نهاد نیز تغییرات ضروری میشود چرا که باید کارکنان با ادبیات مدیر آشنا و همخوانی داشته باشند.
افراد انتخاب شده برای فعالیت در بدنه شهرداری با گفتمان من نزدیک هستند
وی با تاکید بر اینکه افراد انتخاب شده برای فعالیت در بدنه شهرداری اصفهان با گفتمان من نزدیک هستند و به گونهای مکمل یکدیگر هستیم، ابراز داشت: از این رو افرادی انتخاب شدهاند که کاربلد هستند و در عین حال انگیزه زیادی برای فعالیت دارند.
جمالینژاد ادامه داد: شاید تعدادی از معاونتهای انتخاب شده برای شهرداری اصفهان در تیم اخیر نبودند اما من با همه آنها ارتباطی حدود ۲۰ ساله دارم و با شناخت کاملی که نسبت به قابلیتهای این افراد داشتم آنها را چینش کردم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص میزان تاثیر نظرات اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در انتخاب معاونتها و اینکه آیا فشاری از سوی اعضای شورا برای انتخاب معاونتها به وی وارد شده است، یا خیر افزود: در این راستا باید یادآور شوم که هیچ فشاری از سوی اعضای شورا برای تغییرات اعمال نشد و از آنجایی که معاونتهای شهرداری باید مورد قبول اعضای شورای شهر نیز باشند در خصوص انتخاب افراد با آنها مشورت کردم.
شهردار اصفهان در ادامه با بیان اینکه تغییرات در حلقه اول مدیریتی شهرداری اصفهان انجام شده است، اضافه کرد: طی امروز و فردا تغییرات در حلقههای دوم و سوم شهرداری اعمال خواهد شد.
۹۰ درصد از درآمدهای شهرداری از محل شهرسازی است
وی در ادامه در خصوص انتخاب معاون شهرسازی شهرداری اصفهان اظهار داشت: این معاونت در واقع نقش پدر خانواده را برای شهرداری بازی میکند چرا که حدود ۹۰ درصد از درآمدهای شهرداری از این محل تامین میشود و بسیاری از نارضایتیهای مردم در خصوص شهرداری نیز به این بخش برمیگردد.
جمالی نژاد افزود: انتخاب صمصام شریعت به عنوان معاون شهرسازی شهرداری اصفهان با توجه به کارنامه، تجربه و قدرت ریسکی که دارد قابل توجه است چرا که در این زمینه فرصت آزمون و خطا نیز وجود نداشت.
وی تغییرات در بدنه شهرداری اصفهان را جراحی بدون زخمی توصیف کرد که برای التیام بیماریهای شهرداری مورد نیاز بود.
شهردار اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری به دلیل عهده دار بودن مدیریت هزینه و درآمد، بیشتر زیر تیغ رسانهها قرار میگیرد، افزود: از این رو باید توجه داشت که شهرداری ریالی اعتبارات دولتی دریافت نمیکند و باید با صرف درآمدهایش فعالیت کند و از این رو عملکرد مثبت یا منفی آن برای تمام شهروندان مشهود است.
تعریف روزشمار برای پروژههای عمرانی شهرداری
وی در ادامه با اشاره به اینکه شهر را به کارگاهی مثبت و بزرگ تبدیل خواهیم کرد، ادامه داد: از این پس برای پروژههای شهرداری روزشمار تعریف خواهد شد تا مردم نسبت به پروژههای در حال اجرا امیدوار شوند.
جمالینژاد با بیان اینکه از هفته آینده پروژههای شهرداری اصفهان با شدت بیشتری دنبال خواهد شد، گفت: از این رو در حال حاضر معاون عمرانی شهرداری نیز انتخاب شده و با جدیت فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی در ادامه در خصوص توجه به قوانین میراث فرهنگی در توسعه شهر اصفهان اظهار داشت: بارها عنوان کردهام که من مدیری کاملا میراثی هستم و از این رو در شهر تاریخی اصفهان هیچ فعالیتی را بدون موافقت میراث فرهنگی انجام نخواهم داد.
اگر لجبازیها نبود برخی پروژههای بزرگ شهر به بهره برداری رسیده بود
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه دلیلی ندارد توسعهای صورت گیرد که با میراثی بودن اصفهان تضادی داشته باشد، افزود: اگر برخی از لجبازیهای گذشته نبود در حال حاضر بسیاری از پروژههای شهر اصفهان به بهرهبرداری رسیده بود.
وی در خصوص ساختمان مشترک شهرداری و شورای اسلامی نیز گفت: در حال حاضر میراث فرهنگی موافقت خود را با ساخت این مجموعه اعلام کرده و به زودی اجرایی خواهد شد.
جمالی نژاد با بیان اینکه برای حل مشکلات شهر اصفهان یک دستگاه نمیتواند نقش داشته باشد، گفت: از این رو داشتن شهری شاخص و در خور نام اصفهان نیازمند همکاری تمام ارگانها است.
وی در خصوص جایگاه سیاست در شهرداری نیز گفت: به صراحت میگویم که در طول ۲۰ سال فعالیت در شهر اصفهان اصلا فعالیت سیاسی نداشتم من شهردار همه مردم اصفهان هستم و به هیچ جریان سیاسی متصل نیستم.
شهردار اصفهان در خصوص رخصت گرفتن از شهردار اصفهان برای آغاز فعالیت در شهرداری اصفهان نیز ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که ادب موضوعی است که هرگز گم نمیشود و من برای حفظ این ارزش، تماسی تلفنی با شهردار سابق داشتم و نسبت به آغاز فعالیتم رخصت گرفتم.
وی در ادامه با بیان اینکه جذب سرمایه گذار برای توسعه زیرساختهای گردشگری در شهر اصفهان باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: ما باید با سرمایهگذاران آشتی کنیم و از این رو یقین بدانید من به دنبال سرمایهگذاران خواهیم رفت.
جمالی نژاد ادامه داد: از این رو در آیندهای نزدیک جلسهای با وزیر امور خارجه کشورمان خواهم داشت تا در خصوص توسعه زیر ساختهای گردشگری و حضور سرمایهگذاران در اصفهان رایزنی لازم صورت گیرد.
نظر شما