آغاز سفر دو روزه وزیر دفاع فرانسه به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، «ژان ایو لودریان» وزیر دفاع فرانسه سفر دو روزه خود را به مصر آغاز کرد. انتظار می رود که لودریان در این سفر با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر، نیز دیدار کند.

این درحالیست که مصر پنج روز پیش اولین محموله از ۲۴ جنگنده رافائل خریداری شده از فرانسه را که شامل سه فروند است، تحویل گرفت.

گفته می شود که مصر این جنگنده ها را برای افزایش توان نظامی خود در مقابله با ناآرامی هایی خریداری کرده است که به واسطه همسایگی با لیبی در غرب و تهدید ناشی از داعش در شبه جزیره سینا متحمل می شود.

علاوه بر این، قرارداد نظامی پاریس – قاهره فروش تعدادی موشک و یک فروند ناوچه به مصر را نیز شامل می شود.

به گفته یک مقام فرانسوی، لودریان در این سفر نحوه ارائه این ادوات نظامی را بررسی خواهد کرد. وی پیشتر با همتای مصری خود دیدار داشته و گفته می شود که تا پایان امروز با رئیس جمهور مصر هم ملاقات خواهد کرد.