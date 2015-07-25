  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

آغاز سفر دو روزه وزیر دفاع فرانسه به مصر

آغاز سفر دو روزه وزیر دفاع فرانسه به مصر

وزیر دفاع فرانسه برای سفری دو روزه عازم قاهره شد. قرار است وی در این سفر با رئیس جمهور مصر نیز دیداری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، «ژان ایو لودریان» وزیر دفاع فرانسه سفر دو روزه خود را به مصر آغاز کرد. انتظار می رود که لودریان در این سفر با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر، نیز دیدار کند.

این درحالیست که مصر پنج روز پیش اولین محموله از ۲۴ جنگنده رافائل خریداری شده از فرانسه را که شامل سه فروند است، تحویل گرفت.

گفته می شود که مصر این جنگنده ها را برای افزایش توان نظامی خود در مقابله با ناآرامی هایی خریداری کرده است که به واسطه همسایگی با لیبی در غرب و تهدید ناشی از داعش در شبه جزیره سینا متحمل می شود.

علاوه بر این، قرارداد نظامی پاریس – قاهره فروش تعدادی موشک و یک فروند ناوچه به مصر را نیز شامل می شود.

 به گفته یک مقام فرانسوی، لودریان در این سفر نحوه ارائه این ادوات نظامی را بررسی خواهد کرد. وی پیشتر با همتای مصری خود دیدار داشته و گفته می شود که تا پایان امروز با رئیس جمهور مصر هم ملاقات خواهد کرد.

کد مطلب 2866658
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها