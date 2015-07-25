۱۷ مرداد، روز جشن خبرنگاران و فعالان حوزه اطلاع رسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، محمدرضا سوقندی در اولین نشست ستاد اجرایی گرامیداشت روز خبرنگار در این استان، گفت: تشکل های مطبوعاتی شهرستانها باید در برگزاری روز خبرنگار مشارکت و همکاری داشته باشند.

وی بر برگزاری هرچه باشکوه تر آیین های بزرگداشت روز خبرنگار در شهرستانهای استان سمنان تاکید کرد و افزود: برنامه های بزرگداشت روز خبرنگار باید با توجه به شعار سال و با همدلی وهمزبانی برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با تاکید بر اینکه در حوزه مطبوعات استان شاهد رشد و توسعه قابل توجهی هستیم، خاطرنشان کرد: حق گزینشی عمل کردن با رسانه ها را نداریم و باید با نگاه واحد به تمام تشکیلات نگریسته شود.

سوقندی، توجه به مباحث آموزشی خبرنگاران را ضروری خواند و گفت: ارزیابی خبرنگاران و توجه به آموزش خبرنگاران در این حوزه مهم است.

وی با تاکید بر لزوم شناسایی ظرفیت رسانه ها، اظهار داشت: در روز خبرنگار باید نقش خبرنگاران و رسالت خطیر آنان در مباحث اطلاع رسانی و ... معرفی و تبیین شود.

در این نشست که سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان ادارات شهرستانهای مختلف حضور داشتند، در خصوص برنامه های روز خبرنگار در استان سمنان بحث و تبادل نظر شد.

مقرر است آئین های گرامیداشت روز خبرنگار در استان سمنان، امسال به صورت شهرستانی برنامه ریزی شود.

هفدهم مرداد، به مناسبت شهادت محمود صارمی زاده، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) روز خبرنگار نامگذاری شده است.