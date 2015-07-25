به گزارش خبرنگار مهر، قلمبر دزفولی ظهر شنبه در شورای اداری استان همدان با بیان اینکه شرکت ایرانسل در شهریور ماه سال گذشته موفق به اخذ پروانه 3G و 4G شده است، اظهار داشت: در ۱۱ ماه گذشته پنج هزار و ۴۰۰ سایت ایرانسل در کشور ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه ۲۴۸ شهر و ۱۴۸ روستا تحت پوشش تری جی ایرانسل هستند، بیان داشت: ۸۷ شهر نیز از خدمات فور جی ایرانسل بهره مند می شوند.

مدیر عامل شرکت ایرانسل با اشاره به اینکه یک میلیارد دلار در مصرف دیتا سرمایه گذاری شده است، افزود: از هر ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ یک و ۳۸ صدم درصد تولید ناخالص ملی است.

دزفولی با تاکید بر اینکه ایرانسل پایین ترین تعرفه دیتا در کشور را دارد، عنوان کرد: ایرانسل با داشتن ۲۲ میلیون دیتا یوزر بزگترین خدمات دهنده دیتا در کشور است.

وی استان همدان را جزو پنج استان برتر در پوشش تری جی و فور جی عنوان کرد و گفت: ۷۵۰ هزار مشترک ایرانسل با ۴۵۵ سایت در استان همدان وجود دارد که ۶۹ سایت نیز در حال ایجاد است.

مدیر عامل شرکت ایرانسل مجموع سرمایه گذاری در استان همدان را ۳۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: ۴۰ میلیارد تومان هم به زودی در استان سرمایه گذاری می شود.

دزفولی بیان داشت: مصرف تری جی و فور جی در کشور شش برابر شده و سرعت دسترسی به اینترنت ۱۰۰ برابر شده است.