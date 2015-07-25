۴ هزار ورزشکار روپایی در کشور فعالیت دارند/پرورش ۱۰۰ ورزشکار نخبه

حسین طاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه انجمن ورزش های روپایی دارای پنج کمیته شامل کمیته های روپایی، کمیته لیوان چینی، کمیته تعادل، کمیته گویه بردار و کمیته ثبت رکورد (گینس ایران) است، اضافه کرد: کمیته روپایی یکی از فعال ترین کمیته های انجمنی است که در مراسم های افتتاحیه و اختتامیه های ورزشی حضوری فعال دارند.

عضو هیئت رئیسه فدارسیون ورزش های تفریحی و مهارت های فردی کشور از برگزاری کلاس و دوره های آموزشی یک یا چند روزه در سطح کشور به عنوان یکی از برنامه ها یاد و افزود: به خاطر جذابیت هر چه بیشتر اقدام به روز رسانی و تغییر آیتم ها می کند.

وی تصریح کرد: بر اساس تقویم مصوب انجمن ورزش های روپایی اقدام به برگزاری مسابقات کشور می کند تا نخبگان ورزشی در این رشته استعداد یابی شوند.

طاووسی خاطرنشان ساخت: یکی از برنامه های در دست اقدام انجمن ورزش روپایی کشور در سالجاری و بنابر درخواست هیئت ورزش های همگانی استان سمنان برگزاری دوره های آموزش ورزش روپایی در هر یک از شهرستان های این استان است که در دستور کار قرار دارد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون ورزش های همگانی کشور اظهار داشت: بر اساس توافق انجام شده با شهرداری و شورای اسلامی شهر دامغان پایگاه دائمی مسابقات قهرمانی روپایی کشور در این شهرستان مستقر می شود که در شهریور ماه امسال و مصادف با برگزاری جشنواره ملی پسته دامغان ایجاد و راه اندازی این پایگاه کلید خواهد خورد.

طاووسی در خاتمه گفت: امیدواریم با ایجاد پایگاه دائمی مسابقات قهرمانی روپایی کشور در شهرستان دامغان علاقمندان به این ورزش جذب و به عضویت انجمن ورزش روپایی کشور درآیند.

مسابقات روپایی قهرمانی کشور به مناسبت روز المپیک گرامیداشت شهدای عملیات مرصاد با مشارکت ۹۰ ورزشکار و از ۱۳ استان کشور و به مدت یک روز و به میزبانی شهرستان دامغان در محل استادیوم ورزشی حمزه سیدالشهداء (ع) سالن ۹ دی برگزار شد.