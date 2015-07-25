سفر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «استفان دی مستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز شنبه به پاریس پایتخت فرانسه سفر کرد.

بر اساس این گزارش، قرار است دی مستورا در جریان این سفر با مقامات فرانسوی درباره راهکارهای حل سیاسی بحران سوریه گفتگو کند.

وی پیشتر طی هفته گذشته با سفر به دمشق پایتخت سوریه با مقامات این کشور درباره آخرین تحولات آن بحث و تبادل نظر کرده بود.

قرار است دی مستورا هفته آینده گزارشی کاملی را از روند رایزنی های گسترده خود با مقامات سوری و غیر سوری درباره راهکارهای سیاسی حل بحران این کشور به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد.