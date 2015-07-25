به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی پیش از ظهر شنبه در نود و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور خود ضمن قدردانی از دانش آموزان اصفهانی که در کنکور سراسری سال ۹۴ موفقیت‌های خوبی را کسب کردند، اظهار داشت: کسب ۵ رتبه تک رقمی در استان در نوع خود قابل توجه است و باید قدردانی لازم از این دانش آموزان به عمل آید.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت قطار شهری اصفهان نیز گفت: از این رو با توجه به فعالیت مدیران قبلی و فعلی سازمان قطار شهری اصفهان فاز اول قطار شهری حد فاصل شهرک قدس در تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و خیابان بهارستان تا میدان شهدا در آستانه راه‌اندازی است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ورود سومین رام واگن قطار به اصفهان افزود: از این رو با ورود ۲ رام واگن دیگر طی دو هفته آینده فاز اول خط یک مترو اصفهان در شهریور ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ضمن قدردانی از زحمات استاندار و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در خصوص تسهیل راه ‌اندازی مترو اصفهان به ویژه در ایستگاه‌های میدان امام حسین (ع) و میدان انقلاب ابراز داشت: از این رو تعامل سازنده نهادهای مختلف منجر به سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از پروژه مترو اصفهان شد.

امینی در ادامه از مسئولان قطار شهری اصفهان خواستار تسریع در بهره‌برداری از ایستگاه‌های میدان امام حسین(ع)، میدان آزادی و میدان انقلاب شد تا بتوان در آینده‌ای نزدیک فاز ۲خط یک مترو اصفهان را بهره‌برداری کرد.

وی افزایش حمایت‌های مالی از مترو را نیز از ملزومات مورد توجه شهردار اصفهان عنوان کرد و افزود: تامین اعتبارات مترو باید مورد توجه شهردار اصفهان قرار گیرد تا در آینده‌ای نزدیک این ابر پروژه به بهره‌برداری برسد.

امینی در ادامه در خصوص خط ۲ قطار شهری اصفهان نیز ابراز داشت: قرار است این خط در مسیر ۱۳ کیلومتری و با پیش‌بینی اعتبار یک هزار میلیارد تومانی در قالب ۱۵ ایستگاه اجرایی شود.

وی زمان آغاز عملیات اجرایی خط ۲ مترو اصفهان را نیمه دوم سال جاری دانست و افزود: زمان پیش‌بینی شده برای بهره برداری از خط ۲ مترو اصفهان ۵ سال است که با حمایت بهتر دولت و شهرداری این زمان کاهش خواهد یافت.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: با خرید تجهیزات لازم مثل دودستگاه TBM اضافه تر، زمینه تسریع اجرای پروژه خط ۲ مترو اصفهان فراهم شود تا مثل خط اول این خط فرسایشی نشود و در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

وی در ادامه با اشاره به تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای خرید اتوبوس در اصفهان اظهار داشت: از آنجایی که این بودجه پیش‌بینی شده ضروری است که اتوبوس‌های مورد نیاز خریداری و برای استفاده تا پایان نیمه اول سال وارد اصفهان شود.

امینی در ادامه خواستار تسریع در بهره برداری از پروژه‌های میدان ۲۵ آبان، میدان استقلال، پل اشکاوند مقابل سالن‌های بین‌المللی اجلاس و تقاطع سه راه نقشینه شد و گفت: شهرداری باید در حداقل زمان ممکن این پروژه‌ها را به بهره‌برداری برساند.