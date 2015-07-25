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۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۱۰

دریافت الکترونیکی۴ میلیون و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی

دریافت الکترونیکی۴ میلیون و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از دریافت ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره اظهارنامه الکترونیکی تا پایان تیرماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری درباره آمار اظهارنامه های الکترونیکی دریافت شده بابت عملکرد سال ۱۳۹۳ تا پایان تیرماه، گفت: امسال تعداد اظهارنامه های مالیاتی در بخش اشخاص حقوقی ۳درصد، در بخش مشاغل بند «الف» ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم یک درصد، در بخش مشاغل بند «ب» ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم ۵ درصد و در بخش مشاغل بند «ج» ۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاهش آمار اظهارنامه های دریافتی در بخش املاک و خودرو، تصریح کرد: امسال در بخش املاک ۷ درصد و در بخش خودرو ۱۳ درصد کاهش ارائه اظهارنامه الکترونیکی صورت گرفته است.

وی در این خصوص اظهار داشت: طبق قانون مالیات های مستقیم و قانون پنجم توسعه، مودیان مالیاتی در بخش املاک و خودرو در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی درتیرماه از تسهیلات قانونی در خصوص معافیت پایه مالیاتی محروم نخواهند شد؛ اما این دسته از مودیان مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه بوده و بایستی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ خود را پس از تیرماه پرداخت نمایند.

کد مطلب 2866728

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