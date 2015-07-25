رضا گل محمدی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: روز گذشته در یکی از برنامه پربیننده تلویزیونی مدیرعامل باشگاه سایپا در تماس با این برنامه مدعی شد این باشگاه در فصل گذشته برای هربازی خود در ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج ۵۰ میلیون تومان پرداخت کرده است که این موضوع نادرست و کذب است.

وی افزود: براساس قرارداد موجود در لیگ برتر چهاردهم این باشگاه برای هربازی خود ۲۵ میلیون تومان پرداخت کرده است که از مجموع آن نیز هنوز ۱۶۰ میلیون تومان بدهکارند ومن نمی دانم آقای رضایی چگونه این مطالب نادرست را از طریق رسانه ملی عنوان می کند.

مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز با بیان اینکه تمام قراردادها واسناد منعقد شده میان این باشگاه وهیئت فوتبال استان البرزموجود است، گفت: اینکه آنها مبلغ پرداختی را دوبرابر میزان قرارداد عنوان می کنند جای تعجب دارد و من ازنهادهای نظارتی می خواهم این موضوع را مورد بررسی قراردهند که نیمی از مبلغ قرارداد کجا صرف شده است که ما از آن بی خبریم.

کمترین هزینه را از سایپایی ها می گرفتیم

گل محمدی ادامه داد: اینکه مدیران باشگاه سایپا مدعی شده اند برای کاهش هزینه ها از البرز رفته اند برایمان قابل هضم نیست چرا که در سطح کشور البرز کمترین هزینه استفاده از ورزشگاه انقلاب کرج را از باشگاه سایپا دریافت کرده است و تنها صبای قم در این خصوص پایین تر از البرز بوده است و آنهم به واسطه واگذاری باشگاه به استانداری است.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگارمهر که سرانجام جلسه مشترکی که نمایندگان البرز در نشست مشترک با کانون مربیان از آن خبرداده بودند چه شد، گفت:من هم مطلع شدم که این دوستان در آن نشست گفته اند در جلسه مشترک با وزیر و مدیران گروه خودروسازی قرار است این موضوع را بررسی کنند اما بعید می دانم اتفاقی افتاده باشد چرا که خبری در این خصوص منعکس نشده است ومن هم بی اطلاعم.

راه آهن درخواستی برای انتقال به البرز نداده است

مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز با بیان اینکه از نظر ما موضوع سایپا وماندنش در البرز منتفی است، گفت: آنها اینگونه تصمیم گرفته اند وماهم تلاش خود را کردیم که مانع رفتنشان شویم با این حال این اتفاق افتاده است وباید از این پس به فکر فرصت های جدید وکمک به رشد دیگر تیم های فوتبال استان در لیگ های کشور باشیم.

این مسئول در خصوص حضور باشگاه راه آهن وزمزمه های حضور آن در البرز گفت: تکلیف این باشگاه برای ماندن در لیگ برتر تازه مشخص شده است و این روزها در حال واگذاری به مالک جدید است. من هم شنیده ام که مدیران آن گفته اند می خواهند تیم را به البرز بیاورند اما تاکنون به شکل رسمی چیزی به ما اعلام نشده است ودر صورت اعلام رسمی درخواست آن را بررسی می کنیم.