به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، ناصر فغفوری افزود: در این مدت ۳۴ واحد صنعتی در استان راه‌اندازی شده است كه زمینه اشتغال‌زایی ۸۱۹ نفر را فراهم کرده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی ۲۵ واحد صنعتی در شهرستان زنجان تصریح كرد:‌ از كل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در استان ۱۱۸۱ میلیارد ریال در شهرستان زنجان و مابقی در سایر شهرستان‌ها انجام گرفته است.

وی به صدور ۱۴۳ مورد جواز تاسیس تا پایان تیرماه امسال در استان اشاره كرد و یادآور شد: سرمایه‌گذای پیش‌بینی شده برای این واحدها بالغ بر ۳۴۵۶ میلیارد ریال است كه در صورت راه‌اندازی این واحدها زمینه اشتغال برای ۲۲۱۵ نفر نیز در بخش صنعت فراهم می‌شود.

وی، ۷۵ مورد از جواز تاسیس صادره را مربوط به شهرستان زنجان، ۳۱ مورد در شهرستان ابهر، ۱۳ مورد را در خدابنده و مابقی را در سایر شهرستان‌ها عنوان كرد و در ادامه به وضعیت موجود بخش صنعت در استان اشاره و اظهار کرد: هم‌اكنون ۱۲۱۰ واحد صنعتی در استان زنجان در حال فعالیت است و ۳۷ هزار و ۱۷۳ نفر در این واحدها مشغول به كار هستند.

وی افزود: تاكنون بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در استان زنجان صورت گرفته است.

این مقام مسوول با اشاره به صدور ۲۵۹۹ جواز تاسیس در استان، یادآور شد: با راه‌اندازی این واحدهای صنعتی پیش‌بینی می‌شود زمینه اشتغال برای ۷۵ هزار و ۵۰۳ نفر فراهم شود.

فغفوری خاطرنشان کرد: برای راه‌اندازی این طرح‌ها پیش‌بینی می‌شود بالغ بر ۱۵۸ هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در استان صورت گیرد.