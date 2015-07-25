زمان بها دادن به تولید محتوا، خدمات و اپلیکیشن ها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی بعد از ظهر شنبه در نشست با نخبگان، دانشگاهیان و فعالان حوزه IT در همدان با بیان اینکه در سفر به استان ها یکی از اهداف دیدار با دانشگاهی ها، پژوهشگران، بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان است، اظهار داشت: دولت یازدهم اعتقادی به تصدی گری دولت ندارد.

وی با بیان اینکه دولت معتقد است که باید چابک باشد و تصدی گری نکند، بیان کرد: هدف و نقش دولت باید سیاست گذاری، برنامه ریزی، حمایت، هدایت و نظارت باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه امید است بخش خصوصی ایران در این دولت پا و مورد حمایت قرار گیرد، ادامه داد: پیروزی مذاکرات هسته ای با همت و مقاومت مردم ممکن شده و سه تا چهار ماه دیگر پیامد های سیاسی، بین المللی و منطقه ای مذاکرات و چهار تا پنج ماه دیگر پیامد های اقتصادی آن را شاهد خواهیم بود.

واعظی با بیان اینکه اقتصاد کشور را باید بخش خصوصی به کار گیرد، بیان کرد: در بخش ارتباطات امید زیادی به محققان داریم چراکه اگر از دانشگاهیان و محققان غافل شویم بخش خصوصی نمی تواند کار انجام دهد.

وی با بیان اینکه علت اینکه در سفر به استان ها دانشگاهیان و بخش خصوصی را دور هم جمع می کنیم این است که بخش خصوصی و دانشگاهیان در کنار هم می توانند پرواز کنند، ادامه داد: امید این است که بتوانیم با هم کار کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تصدی گری را در این دولت و در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حداقل رسانده ایم، عنوان کرد: بسترهای متعددی فراهم شده که تحقیق داخلی و شرکت های دانش بنیان بتواند فعال باشند و در ماه های آینده زمینه های بیشتری را فراهم خواهیم کرد.

محمود واعظی با بیان اینکه وقتی وزیر ارتباطات شدم جایگاه ict ایران در دنیا در رتبه ۱۰۸ بود، بیان کرد: این جایگاه در شان یک کشور نبود درحالیکه این همه نیروی تحصیلکرده و متخصص در حوزه ict و IT داشته باشد.

وی با بیان اینکه بزرگترین شرکت های IT غربی و بهترین دانشگاه های دنیا از این نیروهای ایرانی بیشترین استفاده را می کنند، عنوان کرد: امروز می توانیم ادعا کنیم آنچه در پهنای باند، پروانه ها و غیره بخواهید می توانیم ارائه دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه علاقمندی خوبی در بین افراد غیر متخصص مانند کسانی که یک کلام درس ict نخوانده اند ایجاد شده و در مسئولان استان نیز انگیزه ایجاد شده است، ادامه داد: در استان همدان انگیزه بالایی بین دانشگاهیان و کسانی که در این حوزه تخصص دارند وجوددارد.

واعظی بالا بودن انگیزه را مهم دانست و با بیان اینکه با داشتن انگیزه ۵۰ درصد کار انجام شده است، ابراز داشت: نخست باید انگیزه ایجاد کرد تا بتوان کاری انجام داد.

وی با بیان اینکه در این سفر پیشنهاداتی از جمله تبدیل همدان به پایلوت دولت الکترونیک و تبدیل همدان به قطب گردشگری الکترونیک ارائه شد، بیان کرد: همچنین پیشنهاد شد که مجتمع ماهواره ای اسدآباد احیا شود و امروز در شورای اداری استان همدان اعلام کردم که این مرکز یکی از سه تله هوس کشور خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه وضعیت فیبر نوری استان خوب و گلایه از شرکت مخابرات از سوی مردم در استان همدان کم است، ادامه داد: استان همدان حدود ۳۳ درصد ظرفیت خالی تلفن ثابت دارد و هر متقاضی به راحتی می تواند خط تلفن ثابت بگیرد.

محمود واعظی با بیان اینکه اپراتور ها سرمایه خوبی به استان همدان آورده اند چراکه در هشت شهرستان استان همدان اینترنت نسل سه و در سه شهر اینترنت نسل چهار فعال است و قرار است این وضعیت ادامه پیدا کند، عنوان کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون ۱۶۸ میلیارد تومان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان همدان سرمایه گذاری شده است و اکنون استان وضعیت خوبی دارد.

وی با تاکید بر اینکه آمادگی داریم طرحی که در همدان وجود دارد را مورد حمایت مالی و فنی قرار دهیم، ادامه داد: همچنین آمادگی داریم درخصوص سازه هایی به دانشگاه بوعلی کمک کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص پهنای باند نیر ابراز داشت: کسی که در دانشگاه تمام کار خود را باید با اینترنت انجام می دهد نباید همانند کسی که برای کاری دیگر مراجعه می کند هزینه اینترنت پرداخت کند که در این راستا پیش قدم شده و پیشنهاد داده ایم که دانشگاه های کشور شبکه ملی داشته باشند و به این شبکه ملی پهنای باند تخفیفی بدهیم و از طرفی این شبکه بتواند در یک دیتا سنتر مورد استفاده همگان در داخل و خارج قرار گیرد و محتوای تولیدی همه دانشگاه های کشور مورد دسترسی قرار گیرد.

واعظی با بیان اینکه کیفیت خدمات اینترنت پایین است و این گلایه ای است که مردم دارند و می گویند سرعت پایین است و قطع و وصل می شود، ادامه داد:در وزارتخانه کمیته ای به اسم کیفیت ارتقا اینترنت ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه یک شبکه وصله پینه ای را تحویل گرفتیم و از ۴۰ سال پیش هر مسئولی روی کار آمده بدون نگاه جامع و آینده نگر بخشی از این شبکه را توسعه داده و حاصل این مسئله اتفاقاتی است که می بینید، بیان کرد: یک سال است که می خواهیم این شبکه را یکپارچه کنیم و از توان کارشناسان خارجی هم استفاده کرده ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه با توسعه همکاری میان دانشگاه ها و وزارتخانه ارتباطات موافق هستم و از آن حمایت می کنم و اعتقاد ندارم که علم فقط در تهران است، بیان کرد: می توان در سراسر کشور فارغ التحصیلانی پیدا کرد که نوابغ آنها از دانشگاهیان و دانشجویان دانشگاه های شریف و تهران بهتر است.

محمود واعظی با بیان اینکه اگر بخواهیم در کشور توسعه انجام شود ict به عنوان پیشگام است و به عنوان توانمند سازی در همه بخش ها کشاورزی، پزشکی، معادن، اقتصاد و آموزش تاثیر گذار است، ادامه داد:ظرفیت خوبی در استان همدان وجود دارد که باید با همکاری این ظرفیت بالفعل شود.

وی با تاکید بر اینکه اکنون وقت آن رسیده به تولید محتوا، خدمات و اپلیکیشن بها دهیم، ادامه داد: در دو ماه گذشته چند هزار اپلیکیشن جدید نوشته شده و مردم در حال استفاده از آنها هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ایجاد برج نوآوری کاری خوب است، ادامه داد: آزمایشگاه ها باید در سراسر کشور ساماندهی و جمع بندی شوند.

واعظی با بیان اینکه باید مسئولان شرکت مخابرات در استان همدان اجازه دهند از داکت و امکاناتی که زیر شهر در مدت ۵۰ سال به صورت آهسته آهسته آماده شده استفاده کنیم چراکه مجدد نمی شود خیابان های شهر را کند، بیان کرد: آمادگی همکاری با دانشگاه ها و بخش خصوصی را داریم.

وی با تاکید بر اینکه باید بین شرکت های حوزه ict رقابت ایجاد شود چراکه رقابت موجب افزایش کیفیت و کاهش تعرفه ها می شود، بیان کرد: در داخل کشور از نظر علمی این توانایی وجود دارد که شرکت هایی در حوزه IT داشته باشیم که به عنوان برند منطقه ای مطرح و از حوزه و چهارچوب مرز های ایران خارج شوند.